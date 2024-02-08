Собаки ночью завели припаркованный автомобиль и устроили ДТП. Видео

Владелица автомобиля утром увидела, что ее машина врезалась в соседскую

08 февраля 2024, 12:40, ИА Амител

В Республике Беларусь бездомные собаки стали виновниками столкновения двух автомобилей во дворе жилого дома, сообщает "Белта".

Инцидент произошел в городе Борисове. Владелица автомобиля утром вышла на парковку и увидела, что ее машина врезалась в стоявшую напротив. Чтобы выяснить причину произошедшего, женщина заехала на СТО.

"Работники станции осмотрели машину и увидели застрявший клок собачей шерсти и прогрызенные под капотом провода", – отмечает издание.

Правоохранители изъяли видео с камер. Выяснилось, что виновниками ДТП стала стая бездомных собак.