Собаки ночью завели припаркованный автомобиль и устроили ДТП. Видео
Владелица автомобиля утром увидела, что ее машина врезалась в соседскую
08 февраля 2024, 12:40, ИА Амител
В Республике Беларусь бездомные собаки стали виновниками столкновения двух автомобилей во дворе жилого дома, сообщает "Белта".
Инцидент произошел в городе Борисове. Владелица автомобиля утром вышла на парковку и увидела, что ее машина врезалась в стоявшую напротив. Чтобы выяснить причину произошедшего, женщина заехала на СТО.
"Работники станции осмотрели машину и увидели застрявший клок собачей шерсти и прогрызенные под капотом провода", – отмечает издание.
Правоохранители изъяли видео с камер. Выяснилось, что виновниками ДТП стала стая бездомных собак.
12:48:51 08-02-2024
Вот интересно насчёт страховки?)))
17:36:44 08-02-2024
ВВП (12:48:51 08-02-2024) Вот интересно насчёт страховки?)))... Пострадавшему должна быть выплата по ОСАГО. Владелице сожратой машины - болт, если нет КАСКО.
13:10:09 08-02-2024
Подстава
13:52:51 08-02-2024
Наука, быстро научится на нейтралке машину оставлять)))
13:54:26 08-02-2024
Был в этом городе в 1984 году. По городу ходил один автобус змейкой. На автобусе 40 минут до вокзала и пешком 40 минут. Выбрал пешком.
13:57:38 08-02-2024
Случай не страховой. И собаки не от скуки грызли, возможно мелкий грызун забежал под машину
13:58:43 08-02-2024
бред очередной
14:07:05 08-02-2024
Вот только не надо всех собак на собак вешать!
14:26:30 08-02-2024
Раньше надо было собак отстреливать, теперь плоды пожинаем.
14:36:48 08-02-2024
Посмотрите фильм ДОГМЕН, суперский фильм про умнейших собак
14:40:30 08-02-2024
На даче как то был случай у мужика бухали и жена приехала на дачу ,они спрятали бухло и закуску по капот куда то в движке. Жена уехала и вечером открыли там мыши выгрызли всё. Но там была хоть колбаса,а это просто провода. Фантазёры.
16:43:36 08-02-2024
... вот собаки!
17:42:12 08-02-2024
В гараж надо жоповозки ставить.
19:51:36 08-02-2024
В Горном Алтае, в районе посёлка Элекмонар в 90х годах у туристов ночью пропадала обувь, оставленная снаружи палатки. Оказалась, что это натренированная собака таскала вещи ночью.