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Собаки ночью завели припаркованный автомобиль и устроили ДТП. Видео

Владелица автомобиля утром увидела, что ее машина врезалась в соседскую

08 февраля 2024, 12:40, ИА Амител

В Республике Беларусь бездомные собаки стали виновниками столкновения двух автомобилей во дворе жилого дома, сообщает "Белта".

Инцидент произошел в городе Борисове. Владелица автомобиля утром вышла на парковку и увидела, что ее машина врезалась в стоявшую напротив. Чтобы выяснить причину произошедшего, женщина заехала на СТО.

"Работники станции осмотрели машину и увидели застрявший клок собачей шерсти и прогрызенные под капотом провода", – отмечает издание.

Правоохранители изъяли видео с камер. Выяснилось, что виновниками ДТП стала стая бездомных собак.

Собака породы лабрадор / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
забавные истории Собаки Авто белоруссия

Комментарии 14

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ВВП

12:48:51 08-02-2024

Вот интересно насчёт страховки?)))

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Гость

17:36:44 08-02-2024

ВВП (12:48:51 08-02-2024) Вот интересно насчёт страховки?)))... Пострадавшему должна быть выплата по ОСАГО. Владелице сожратой машины - болт, если нет КАСКО.

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Гость

13:10:09 08-02-2024

Подстава

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Гость

13:52:51 08-02-2024

Наука, быстро научится на нейтралке машину оставлять)))

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Гость

13:54:26 08-02-2024

Был в этом городе в 1984 году. По городу ходил один автобус змейкой. На автобусе 40 минут до вокзала и пешком 40 минут. Выбрал пешком.

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Гость

13:57:38 08-02-2024

Случай не страховой. И собаки не от скуки грызли, возможно мелкий грызун забежал под машину

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Гость

13:58:43 08-02-2024

бред очередной

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Гость

14:07:05 08-02-2024

Вот только не надо всех собак на собак вешать!

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Гость

14:26:30 08-02-2024

Раньше надо было собак отстреливать, теперь плоды пожинаем.

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горожанка

14:36:48 08-02-2024

Посмотрите фильм ДОГМЕН, суперский фильм про умнейших собак

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гость

14:40:30 08-02-2024

На даче как то был случай у мужика бухали и жена приехала на дачу ,они спрятали бухло и закуску по капот куда то в движке. Жена уехала и вечером открыли там мыши выгрызли всё. Но там была хоть колбаса,а это просто провода. Фантазёры.

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Гость

16:43:36 08-02-2024

... вот собаки!

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Гость

17:42:12 08-02-2024

В гараж надо жоповозки ставить.

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Гость

19:51:36 08-02-2024

В Горном Алтае, в районе посёлка Элекмонар в 90х годах у туристов ночью пропадала обувь, оставленная снаружи палатки. Оказалась, что это натренированная собака таскала вещи ночью.

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