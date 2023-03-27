Сибиряк признался в убийстве двух девочек, совершенном 22 года назад

До сих пор подростки числились пропавшими без вести, но преступник обо всём рассказал

27 марта 2023, 06:40, ИА Амител

Житель Красноярска признался в убийстве двух девочек, которое он совершил 22 года назад. Об этом сообщает Kras Mash.

В 2000 году девочки 16 и 17 лет пришли к Александру, тогда ему было 18 лет. Они хотели получить с него деньги, которые он занял.

Молодой человек не хотел отдавать наличку, избил подростков кувалдой и сбросил тела в яму.



Через некоторое время Александр переехал в Красноярск, завёл семью. Девочки всё это время числились пропавшими без вести, но на допросе убийца сознался в преступлении. В отношении него возбудили дело о двойном убийстве.

Ранее сообщалось, что суд в Барнауле вынес приговор 60-летнему Кегашбеку Орунбаеву по делу об умышленном убийстве с изнасилованием, которое произошло в 1990 году.