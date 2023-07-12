Сибиряк просит прощения у матери, заказавшей его киллеру из-за жилья
По словам мужчины, нужно было переписать дом на маму, чтобы не было проблем
12 июля 2023, 15:37, ИА Амител
Житель Красноярска Александр простил мать, которая заказала его киллеру. Об этом сообщает Kras Mash.
67-летняя женщина пришла к знакомому и предложила ему деньги за расправу с сыном и дочерью из-за жилья. Об этом узнали полицейские, смерть дочери подстроили и заказчицу поймали во время передачи денег.
Сын женщины в разговоре с журналистами заявил, что хочет добиться того, чтобы мать отпустили, потому что ей в тюрьме делать нечего. По его словам, нужно было сразу переписать недвижимость на нее, чтобы не вызывать помешательство.
Муж задержанной также простил супругу, хотя с киллером она собиралась рассчитаться деньгами, отложенными на его лечение.
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