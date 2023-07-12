Сибиряк просит прощения у матери, заказавшей его киллеру из-за жилья

По словам мужчины, нужно было переписать дом на маму, чтобы не было проблем

12 июля 2023, 15:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Житель Красноярска Александр простил мать, которая заказала его киллеру. Об этом сообщает Kras Mash.

67-летняя женщина пришла к знакомому и предложила ему деньги за расправу с сыном и дочерью из-за жилья. Об этом узнали полицейские, смерть дочери подстроили и заказчицу поймали во время передачи денег.

Сын женщины в разговоре с журналистами заявил, что хочет добиться того, чтобы мать отпустили, потому что ей в тюрьме делать нечего. По его словам, нужно было сразу переписать недвижимость на нее, чтобы не вызывать помешательство.

Муж задержанной также простил супругу, хотя с киллером она собиралась рассчитаться деньгами, отложенными на его лечение.