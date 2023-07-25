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Сибиряк, просверливший череп ради снов, сделал несколько откровений

Мужчина доволен результатами эксперимента и планирует помогать другим людям

25 июля 2023, 10:28, ИА Амител

Житель Новосибирска Михаил Радуга, популяризирующий внетелесные путешествия и просверливший себе череп ради контролируемых снов, рассказал Mash Siberia о своем эксперименте.

Напомним, накануне мужчина попал в больницу – потерял около литра крови после того, как вставил электроды в мозг.

"Несмотря на анестезию, я чувствовал боль с самого начала. Первые полчаса это был, конечно, ад для меня и для моей психики", – рассказал Радуга о своих ощущениях, когда сверлил череп хозяйственной дрелью и вживлял микрочип.

Сибиряк подчеркнул, что результатами эксперимента доволен и намерен помогать другим людям. В планах делать малоинвазивные чипы, которые не потребуют применения дрели.

Радуга считает свою гипотезу подтвержденной: во сне получилось согнуть руку и не проснуться.

Стоит отметить, что Михаил Радуга весьма известен в узких кругах. Он написал несколько тематических книг: "Справочник астрального оздоровления", "Сверхвозможности человека: как стать экстрасенсом" и другие.

Новосибирская область забавные истории

Комментарии 6

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Гость

10:52:45 25-07-2023

и зачем такое рекламировать на Амике? чтобы побольше последователей было???

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Гость

11:02:09 25-07-2023

Кто вот это написал вы сначала себе просверлите башку и скажите что это нормально, типа зато в астрале побывали.

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Гость

11:05:59 25-07-2023

Новости из дурдома.

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ВВП

11:17:02 25-07-2023

Гость (11:05:59 25-07-2023) Новости из дурдома.... В старые времена лечился бы в псих больнице, сейчас нельзя. "Своё тело, что хочу то и делаю". Может он так самовыражается, славу добывает на просторах тик тока.

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Гость

14:08:45 25-07-2023

Достаточно не глупый человек и с тиктокерами сравнивать грешно.

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Гость

16:17:40 26-07-2023

помниться читал книгу по тибетской медицине врач там диагностирует все по пульсу а лечит по точкам делают все монахи и разумеется никакого ренгена там никогда не было а потребность всегда в нем была и вот там есть одна штука - монаху врачу прошедшему обучение и имеющего практику столькото лет в черепе сверлят дырку и затыкают пробкой. Это старинный ритуал после которого он начинает видеть как ренген

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