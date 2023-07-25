Сибиряк, просверливший череп ради снов, сделал несколько откровений

Мужчина доволен результатами эксперимента и планирует помогать другим людям

25 июля 2023, 10:28, ИА Амител

Житель Новосибирска Михаил Радуга, популяризирующий внетелесные путешествия и просверливший себе череп ради контролируемых снов, рассказал Mash Siberia о своем эксперименте.

Напомним, накануне мужчина попал в больницу – потерял около литра крови после того, как вставил электроды в мозг.

"Несмотря на анестезию, я чувствовал боль с самого начала. Первые полчаса это был, конечно, ад для меня и для моей психики", – рассказал Радуга о своих ощущениях, когда сверлил череп хозяйственной дрелью и вживлял микрочип.

Сибиряк подчеркнул, что результатами эксперимента доволен и намерен помогать другим людям. В планах делать малоинвазивные чипы, которые не потребуют применения дрели.

Радуга считает свою гипотезу подтвержденной: во сне получилось согнуть руку и не проснуться.

Стоит отметить, что Михаил Радуга весьма известен в узких кругах. Он написал несколько тематических книг: "Справочник астрального оздоровления", "Сверхвозможности человека: как стать экстрасенсом" и другие.