Сибиряк пытался привезти на Алтай почти 2 кг гашиша, спрятав его не лучшим образом

Мужчину задержали на федеральной трассе Р-256

21 августа 2024, 11:40, ИА Амител

В Алтайском крае задержали 26-летнего жителя Новосибирска, планировавшего продать в регионе наркотические средства, сообщает региональная ФСБ.

Мужчину задержали на федеральной трассе Р-256. В ходе досмотра его личного автомобиля под задними сиденьями обнаружили 14 свертков, в которых находилось более 1800 грамм гашиша.

"В квартире обвиняемого в Новосибирске обнаружены наркотические средства весом более 788 грамм", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам "покушения на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере".