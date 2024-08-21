НОВОСТИПроисшествия

Сибиряк пытался привезти на Алтай почти 2 кг гашиша, спрятав его не лучшим образом

Мужчину задержали на федеральной трассе Р-256

21 августа 2024, 11:40, ИА Амител

В Алтайском крае задержали 26-летнего жителя Новосибирска, планировавшего продать в регионе наркотические средства, сообщает региональная ФСБ.

Мужчину задержали на федеральной трассе Р-256. В ходе досмотра его личного автомобиля под задними сиденьями обнаружили 14 свертков, в которых находилось более 1800 грамм гашиша.

"В квартире обвиняемого в Новосибирске обнаружены наркотические средства весом более 788 грамм", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам "покушения на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере".

Наркотики, изъятые у наркокурьеров / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Двух наркокурьеров-иностранцев из Новосибирска задержали с метадоном в Барнауле

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край борьба с наркотиками ФСБ

Комментарии 2

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Гость

11:55:23 21-08-2024

Гашиш это тема не сибиряков, а таджиков. По тому и встрял.

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Musik

12:45:06 21-08-2024

Есть инфа сколько спрятали хорошо?

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