Сибиряк пытался привезти на Алтай почти 2 кг гашиша, спрятав его не лучшим образом
Мужчину задержали на федеральной трассе Р-256
21 августа 2024, 11:40, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 26-летнего жителя Новосибирска, планировавшего продать в регионе наркотические средства, сообщает региональная ФСБ.
Мужчину задержали на федеральной трассе Р-256. В ходе досмотра его личного автомобиля под задними сиденьями обнаружили 14 свертков, в которых находилось более 1800 грамм гашиша.
"В квартире обвиняемого в Новосибирске обнаружены наркотические средства весом более 788 грамм", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам "покушения на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере".
11:55:23 21-08-2024
Гашиш это тема не сибиряков, а таджиков. По тому и встрял.
12:45:06 21-08-2024
Есть инфа сколько спрятали хорошо?