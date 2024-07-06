Двух наркокурьеров-иностранцев из Новосибирска задержали с метадоном в Барнауле

В общей сложности из незаконного оборота изъяли 36 граммов опасного наркотика

06 июля 2024, 13:55, ИА Амител

Наркотики, изъятые у наркокурьеров / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле задержали двух наркокурьеров, которые собирались сбыть крупную партию метадона. Об этом сообщает полиция Алтайского края в Telegram-канале.

В поисках легких денег 20-летний и 29-летний граждане одной из республик ближнего зарубежья решили стать курьерами-закладчиками одного из нелегальных интернет-магазинов. Они получили оптовую партию наркотика в Новосибирске и приехали в Алтайский край, однако Барнаул стал для них конечной точкой путешествия.

Злоумышленников задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю в гаражном кооперативе в Ленинском районе. Свертки с синтетическим наркотиком обнаружили как в тайниках, так и в арендованном автомобиле. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 35 граммов метадона.

Как было установлено в ходе разбирательства, уроженцы одной из республик ближнего зарубежья проживают в Новосибирске. Там они были поставлены на миграционный учет. Ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Следственным управлением УМВД России по Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере"). Подозреваемых заключили под стражу.