Сибиряк рассказал, как задолжал Wildberries 750 тыс. рублей за товар, которого нет

Бизнесмену принадлежали три пункта выдачи заказов в разных районах области

16 марта 2023, 13:44, ИА Амител

В Иркутской области бывший владелец пунктов выдачи заказов Wildberries оказался должен маркетплейсу 750 тысяч рублей, сообщает Babr Mash.

Мужчине принадлежали три пункта в разных районах области, причём один из них был единственным на 20 тысяч жителей. Под Новый год заказов было так много, что их не успевали разбирать, – на улице стояли очереди. В итоге скопилось много возвратного товара.

"К 10-му числу наши остатки превысили 3,5 тысячи ячеек, хотя по программе складской запас составлял 2600 ячеек, после чего автоматически наш пункт должен был быть убран с карты, но этого, к сожалению, не произошло", – рассказал предприниматель.

Отправить товары обратно на склад за положенную неделю не успели. Маркетплейс выставил недостачу в 1,5 млн рублей и закрыл три пункта.

После праздников сибиряк отправил все коробки и заплатил штраф в размере 190 тысяч рублей. Но спустя время снова получил счёт на 750 тысяч рублей за якобы украденные вещи, при этом даже по внутренней базе они уже давно добрались до продавцов.

Примечательно, что на закрытые пункты продолжают приходить товары – вернуть их нельзя, поскольку нет доступа к приложению.