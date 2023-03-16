Что происходит с Wildberries и чем до сих пор недовольны протестующие?

Amic.ru поговорил с сотрудниками закрывшихся пунктов Wildberries в Барнауле и выяснил, чем они возмущены

16 марта 2023, 12:00, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

Третий день в России протестуют сотрудники Wildberries. В Барнауле утром 15 марта не работало семь точек, но к вечеру пять из них открылись. На утро 16 марта протестует только один пункт выдачи. Со слов сотрудников маркетплейса, недовольных руководство запугивает и угрожает увольнением или прокуратурой. Впрочем, накал ещё высок и волна протестов может запуститься вновь, уверены собеседники amic.ru. Мы выяснили, почему начался стихийный бунт, как объединились "ягодники" по всей России и чего они намерены добиться.

"От зарплаты не останется ничего"

Барнаул стал одним из первых городов в России, где начались протесты сотрудников Wildberries – 14 марта в городе сотрудники двух пунктов отказались открываться (один – в центре города, а второй – в микрорайоне Новосиликатный), а 15 марта к ним присоединились ещё пять пунктов. Протесты прокатились по всей стране – в разных городах России.

При этом в самой компании Wildberries сначала отрицали забастовку. В частности, руководитель пресс-службы компании Валерий Прокопьев рассказал "Аргументам и Фактам", что информация о протесте не соответствует действительности. Между тем корреспондент amic.ru побывал в трёх "бунтующих" пунктах, где ему подтвердили, что забастовка в Барнауле идёт, пусть и не во всех 146 пунктах краевой столицы.

Причина протестов – изменившаяся система штрафов Wildberries, рассказывает сотрудница одного из пунктов выдачи Екатерина (имена всех героев изменены, – прим. ред.). Дело в том, что если клиенту пришёл бракованный товар или вообще не то, что он заказывал, то штраф (равный стоимости товара) за это возлагается на сотрудников маркетплейса.

Ранее эта сумма распределялась на несколько человек: сотрудника, который выдал покупателю заказ, на рабочего, который его раскладывал, и на тех, кто его доставил. С каждого списывали по 25% от стоимости товара. Но 14 марта 2023 года правила изменили: теперь штраф будет полностью выплачивать тот, кто последний касался бракованной вещи. А это либо человек на выдаче, либо складской рабочий.

В итоге уже во вторник зарплата многих "ягодников" за день целиком ушла исключительно на оплату долга, рассказала amic.ru работница Wildberries Наталья. К середине марта у девушки 6 тысяч рублей "утекло" на оплату долгов. Наталья отметила, что часто работает с 7 утра до полуночи, и терять треть зарплаты на штрафах она не намерена.

"Если за месяц мы заработали 70-80 тысяч рублей, из них на долги и до этого уходило 30-40 тысяч. Штраф начисляется не только за бракованный товар, но и если пришёл недокомплект – например, клиенты заказали костюм, а привезли только брюки. Ещё есть штраф за неверные вложения. Например, недавно женщина заказала юбку, а ей пришёл веник, хотя по штрихкоду он пробивается как юбка. Раньше мы могли приложить фото и видео, что такой товар пришёл, и с нас долг снимали, а сейчас оспорить не можем, рассмотрения могут висеть месяцами", – рассказала Наталья.

Работница "протестного" пункта выдачи Wildberries в центре Барнаула Марина говорит, что ей пришлось полностью оплачивать бракованную куртку за 11 тысяч рублей. В марте она получила зарплату 24 тысячи вместо 33 тысяч. При этом её рабочий день длится примерно 13-14 часов. Её коллега Виктория сообщила, что на оплату штрафов и до марта уходило более 20 тысяч рублей в месяц, а с новой системой она может вообще остаться без заработка.

Закрытый пункт Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

После введения новых правил работники боятся потерять все свои деньги.

"На пункт выдачи часто поступают некачественные, незапакованные вещи либо в коробку вложен вообще не тот товар. Компания утверждает, что это делают либо клиенты, либо сотрудники на пунктах выдачи. Но это не так. Когда мы делаем приёмку, по товару уже можно заметить, что он пролит, разбит или ещё что-то. Зафиксировать этот брак мы не можем, нам приходится клиенту показывать данный товар, клиент от него отказывается, мы его отправляем обратно на склад. Дальше этот брак ложится на сотрудника, который принимал данный товар. Вешаются суммы немаленькие", – объясняет Екатерина.

По её словам, это не все проблемы сотрудников. Около полутора лет назад компания ввела рейтинг, и любая низкая оценка также может понизить зарплату. Штраф в полную сумму товара придётся заплатить, если посылка потеряна или если клиент ушёл не рассчитавшись.

Когда 14 марта по всей России начались протесты сотрудников компании, руководство согласилось понизить штрафы со 100 до 40% от стоимости товара. Но и этот вариант людей тоже не устраивает – они требуют вернуть прежние 25%, рассказала Наталья.

По словам Екатерины, на данный момент у большинства сотрудников Wildberries огромные штрафные долги перед компанией. И сумма в 50 тысяч рублей – это "цветочки", отмечает она.

"Они [руководство компании] забирают 40% себе от наших заработанных денег. А мы не можем доказать, что этот брак пришёл со склада или что к нам пришёл не тот товар. Они всю ответственность переложили на нас, на сотрудников, и теперь мы должны за это отвечать деньгами. Нужно, чтобы всё было прозрачно и сотрудники могли хотя бы доказать свою невиновность. Сейчас продавцы и складские ребята абсолютно не защищены", – объяснила Екатерина.

Закрытый пункт Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

"Терпеть устали"

Работники Wildberries в Барнауле подчёркивают, что протест начался стихийно. По словам Екатерины, сначала ситуацией в соцсетях начали возмущаться люди из регионов, а потом создали всероссийский чат в Telegram "Мега Бунт", в котором уже более 14 тысяч сотрудников "Ягодки".

"Сначала мы думали, что в каждом регионе свои правила. Но потом выяснили, что страдают все. У всех штрафы большие, десятки тысяч рублей. И мы решили, что надо собраться в одной группе. Создали группу в Telegram, где нас уже 14 тысяч человек", – рассказала Екатерина.

Протестующие утверждают, что каких-то лидеров у них нет и решения о закрытии точек 14 и 15 числа принимались общим голосованием.

Кстати, и в "бунтующих" семи барнаульских пунктах выдачи работа не прекращалась. Сотрудники продолжали принимать и раскладывать товар, но заказы покупателям не выдавали, чтобы "компания не получала деньги", отмечает Екатерина.

Конечно, не все клиенты довольны этой ситуацией, согласна Екатерина. Многие стучат в двери, требуют свои заказы. В других регионах люди даже ломали двери и жалюзи. Однако находятся и понимающие клиенты, которые желают "бунтовщикам" удачи, отметила она.

"Пока не выполнят наши требования, мы готовы протестовать. Я считаю, что шанс у нас есть. Когда в первый день нам сделали 100% штрафы, нам вернули 40%. Мы можем добиться своего, потому что нас приглашают в Москву, мы уже написали письмо президенту", – сказала она.По словам девушки, огромное число работников Wildberries не присоединяются к протесту, потому что боятся увольнения или того, что "компания в любой момент может начислить им большие суммы долгов".

Закрытый пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: Barnaul22

Так, барнаульские пункты выдачи, которые закрылись 14 и 15 числа, уже столкнулись с угрозами. Работница маркетплейса Виктория рассказала amic.ru, что закрывала пункт выдачи на полдня 15 марта, но вынуждена была открыть двери после звонка руководства.

Грозили прокуратурой и увольнением, после которого её не возьмут на работу, рассказала Виктория. В другой пункт Барнаула приехал руководитель со своими ключами. Он отправил бунтовщиков в отпуск, а на их место временно "посадил" других сотрудников.

Впрочем, просто уволить своих сотрудников компания не может.

"Мы все официально устроены. К тому же в ответ мы можем приложить кучу видео по нашим переработкам и по ночёвкам из-за работы. Ведь по Трудовому кодексу нам положен перерыв, но нам угрожали штрафом, если мы закроемся на обед. Руководство не соблюдает трудовые обязательства", – рассказала Наталья.

Работники готовы защищать свои права не только забастовкой, но и "более цивилизованными" способами. Так, в один из пунктов выдачи краевой столицы приезжал представитель трудовой инспекции Барнаула и просил объяснить ситуацию. Инспектор принял заявление на противоправное лишение зарплаты, и теперь работники ждут решения.

Кроме того, сотрудники сейчас формируют свой профсоюз по Сибирскому федеральному округу и собираются писать массовые петиции, которые, как они надеются, помогут решить проблему.

Кому-то протесты уже помогли. Например, нескольким работникам значительно сократили часть долга. Однако большинство недовольных считают, что это только косметические меры. И если ситуация со штрафами не изменится, то люди готовы и вовсе уволиться из сети.

Закрытый пункт Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

Какая реакция у общества и власти

В телеграм-канале "Вайлдберриз. Правда сотрудников" инициативная группа работников Wildberries из представителей всех федеральных округов сформулировала требования забастовки. Они потребовали от руководства создать чёткий регламент оспаривания долгов, утвердить чёткие правила действий от приёмки товара до приёмки на возврат, создать регламент оплаты труда на подработках, установить максимальный размер списания 20%, определить сроки по выставлению долгов, списывать только доказанные задолженности и так далее.

Прокуратура Московской области по поручению Генпрокуратуры проверит информацию о нарушении трудовых прав владельцев столичных пунктов выдачи заказов Wildberries, пишет пресс-служба ведомства.

Совещание по ситуации с забастовкой уже состоялось в Госдуме. В нём участвовали владельцы пунктов выдачи, представители Минпромторга, члены комитетов нижней палаты парламента по контролю и по защите конкуренции. Представителей Wildberries пригласили на неё, но они не явились в Госдуму, пишет издание Baza. В комитете по контролю ГД рассказали "Известиям", что готовы рассмотреть вопрос об изменении законодательства, чтобы подобных "восстаний" больше не было.

Между тем в пресс-службе Wildberries сообщили РБК, что решили закрыть несколько пунктов выдачи заказов, где взбунтовались сотрудники, и вывезти из них товары. Однако из барнаульских пунктов выдачи, как сообщили amic.ru их сотрудники, товары пока никто не вывозил.