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Сибиряк спас девочку, которая проехала свою остановку и замерзала

Мужчина включил потеряшке мультики, дал горячий чай и помог найти родителей

25 декабря 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: Mash Siberia
Фото: Mash Siberia

Омич спас девочку, которая проехала свою остановку и замерзала на улице. Об этом сообщает Mash Siberia.

Школьница уснула в автобусе и уехала на конечную. Ее, напуганную и потерявшуюся, заметил Руслан, который ехал на автобусе на разворотную площадку. Девочка рассказала, что ехала с тренировки из микрорайона Городок Нефтяников, заснула и потерялась. Номеров папы и мамы не помнила, телефон сел.

Мужчина посадил ребенка в автобус, купил горячий чай и включил мультики. Сам он в это время через диспетчера сообщил о потеряшке.

Девочку забрали сотрудники Росгвардии и папа.

дети омская область

Комментарии 6

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Гость

21:50:47 25-12-2023

В Советском Союзе так бы поступили 100% мужчин. А сейчас 90% испугаются обвинения в педофилии. Маленьких девочек лучше за 100 метров обходить.

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МатьВаша

09:51:07 26-12-2023

Гость (21:50:47 25-12-2023) В Советском Союзе так бы поступили 100% мужчин. А сейчас 90%... если мужик больной на голову, то у него такие мысли и возникнут. Здоровый мужчина (ментально) не побоится подойти и спросить и помочь, а в случае нападков даст достойный ответ и отпор. а вы приводите каких то дебилов в пример, таких точно не 90%, слава богу, а меньше

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Гость

22:24:54 25-12-2023

Неравнодушный ответственный мужчина. ВОЗМОЖНО, СПАС ЖИЗНЬ РЕБЕНКА. Такие хорошие новости заряжают позитивом

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Конь

22:53:44 25-12-2023

а потом яжеродители побегут писать заявление об педофилии. у нас же это в моде сейчас стало, а то что дите проспала остановку и ей помогли таким родителям наплевать. (ну есть конечно нормальные с пониманием) но большинство на педоистерии помешаны.

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Гость

09:06:25 26-12-2023

Конь (22:53:44 25-12-2023) а потом яжеродители побегут писать заявление об педофилии. у... Я. проживя на белом свете 54 года уже могу кое-какие выводы из своих наблюдений делать. Очень важный момент, который отличает мышление современного человека 30-40 лет- "матричное" мышление, я так это называю. Если раньше (30 и более лет назад) люди анализировали окружающий мир и события в нём разносторонне, то сейчас дело сводится к приклеиванию ярлыка к событиям и людям, их поступкам. Ну, например, любит человек животных- "зоошиза", любит выпить- "алкаш", ходит в спортзал- "качок-импотент" ну и так далее... Вот и мужик, поступивший совершенно как надо, рисковал как минимум, репутацией, это даже по комментам выше видно... Докатились мы, братцы, до уровня интеллекта жителей Среднего Запада США...

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гость

09:17:24 26-12-2023

Гость (09:06:25 26-12-2023) Конь (22:53:44 25-12-2023) а потом яжеродители побегут... так к этому и стремились

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