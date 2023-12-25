Сибиряк спас девочку, которая проехала свою остановку и замерзала

Мужчина включил потеряшке мультики, дал горячий чай и помог найти родителей

25 декабря 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: Mash Siberia

Омич спас девочку, которая проехала свою остановку и замерзала на улице. Об этом сообщает Mash Siberia.

Школьница уснула в автобусе и уехала на конечную. Ее, напуганную и потерявшуюся, заметил Руслан, который ехал на автобусе на разворотную площадку. Девочка рассказала, что ехала с тренировки из микрорайона Городок Нефтяников, заснула и потерялась. Номеров папы и мамы не помнила, телефон сел.

Мужчина посадил ребенка в автобус, купил горячий чай и включил мультики. Сам он в это время через диспетчера сообщил о потеряшке.

Девочку забрали сотрудники Росгвардии и папа.