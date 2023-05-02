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В России родители убили маленькую дочь, а затем расчленили и провернули в мясорубке

Возбуждено уголовное дело

02 мая 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Ростовской области
Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове-на-Дону задержали 33-летнего мужчину и его 23-летнюю жену по подозрению в убийстве их восьмимесячной дочери, сообщили в региональном Следкоме.

"По предварительным данным, 28 апреля 2023 года супруги, находясь по месту жительства в квартире,  расположенной по улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону, причинили телесные повреждения  восьмимесячной  дочери, повлекшие её смерть. Убедившись, что ребёнок не подаёт признаков жизни, супруги  предприняли действия, направленные на сокрытие тела", – рассказали в ведомстве.

Как пишет Starhit, 29 апреля мать девочки объявила о похищении ребёнка неизвестными лицами: якобы в дверь её квартиры позвонили, а она спросонья решила, что это её муж, и открыла. А после этого уже ничего не помнит.

Но прибывшие на дом полицейские тут же раскрыли обман. В холодильнике они нашли части тела малышки, некоторые были перекручены через мясорубку. Все куски трупа были разложены в 13 пакетов, которые родители хотели поочерёдно выносить в мусорку.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего группой лиц. Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.

Комментарии 14

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Гость

11:53:04 02-05-2023

Пипец какой-то, в голове не укладывается, свою же дочку убить и в мясорубке провернуть. Это что за парочка тварин таких образовалась ? Кто-то же воспитал таких уродов, родители наверняка у них такие же.

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Гость

20:13:49 02-05-2023

Гость (11:53:04 02-05-2023) Пипец какой-то, в голове не укладывается, свою же дочку убит... Причем , мать училась в мединституте на педиатра

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Иван

11:59:27 02-05-2023

Это не люди...их нельзя судить по людскому закону

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Гость

12:08:18 02-05-2023

Наверное, в детстве живодерством занимались.

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Гость

12:21:28 02-05-2023

Гость (12:08:18 02-05-2023) Наверное, в детстве живодерством занимались.... В Третье Рейхе был культ поклонения Природе, культивировалась любовь к животным... что не мешало убивать людей миллионами, вырезая целые народы... В Британии, во время Второй мировой, почти истреблены были домашние собачки и кошки, поскольку они в одночасье оказались потребителями ресурсов, необходимых англичанам... Так что с живодёрством и любовью к живности не так всё однозначно...

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Гость

12:19:59 02-05-2023

а смертную казнь еще не вернули? …...жаль...очень жаль, вот самое оно!

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Гость

12:27:45 02-05-2023

Зачем я это прочитал ???????????????????????????????????????????????????

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Гость

13:11:55 02-05-2023

Гость (12:27:45 02-05-2023) Зачем я это прочитал ??????????????????????????????????????... Затем что согласно принципу окон овертона немыслимое должно стать обыденностью

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Гость

16:55:14 02-05-2023

Гость (12:27:45 02-05-2023) Зачем я это прочитал ??????????????????????????????????????... Непонятно зачем такое пишут в СМИ((( просто в шоке

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Гость

12:41:43 02-05-2023

Больные люди и крайне тупые...

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Гость

14:38:08 02-05-2023

Гость (12:41:43 02-05-2023) Больные люди и крайне тупые...... Этт точно. Наркоши конченные. Тупость запредельная

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Гость

13:03:49 02-05-2023

Зачем я это прочитал ???????????????????????????????????????????????????======У меня такое же!!! Статья про не "здоровых" уродов...

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Татьяна

13:12:22 02-05-2023

ОЙ,ОЙ!!!!!! Что творится с людьми???????? Это же ужас!!!!!!

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Гость

21:15:40 02-05-2023

Этих подонков и тварей животных бросить на съедение хищникам живьем

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