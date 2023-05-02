В России родители убили маленькую дочь, а затем расчленили и провернули в мясорубке
Возбуждено уголовное дело
02 мая 2023, 11:41, ИА Амител
В Ростове-на-Дону задержали 33-летнего мужчину и его 23-летнюю жену по подозрению в убийстве их восьмимесячной дочери, сообщили в региональном Следкоме.
"По предварительным данным, 28 апреля 2023 года супруги, находясь по месту жительства в квартире, расположенной по улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону, причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, повлекшие её смерть. Убедившись, что ребёнок не подаёт признаков жизни, супруги предприняли действия, направленные на сокрытие тела", – рассказали в ведомстве.
Как пишет Starhit, 29 апреля мать девочки объявила о похищении ребёнка неизвестными лицами: якобы в дверь её квартиры позвонили, а она спросонья решила, что это её муж, и открыла. А после этого уже ничего не помнит.
Но прибывшие на дом полицейские тут же раскрыли обман. В холодильнике они нашли части тела малышки, некоторые были перекручены через мясорубку. Все куски трупа были разложены в 13 пакетов, которые родители хотели поочерёдно выносить в мусорку.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего группой лиц. Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.
11:53:04 02-05-2023
Пипец какой-то, в голове не укладывается, свою же дочку убить и в мясорубке провернуть. Это что за парочка тварин таких образовалась ? Кто-то же воспитал таких уродов, родители наверняка у них такие же.
20:13:49 02-05-2023
Гость (11:53:04 02-05-2023) Пипец какой-то, в голове не укладывается, свою же дочку убит... Причем , мать училась в мединституте на педиатра
11:59:27 02-05-2023
Это не люди...их нельзя судить по людскому закону
12:08:18 02-05-2023
Наверное, в детстве живодерством занимались.
12:21:28 02-05-2023
Гость (12:08:18 02-05-2023) Наверное, в детстве живодерством занимались.... В Третье Рейхе был культ поклонения Природе, культивировалась любовь к животным... что не мешало убивать людей миллионами, вырезая целые народы... В Британии, во время Второй мировой, почти истреблены были домашние собачки и кошки, поскольку они в одночасье оказались потребителями ресурсов, необходимых англичанам... Так что с живодёрством и любовью к живности не так всё однозначно...
12:19:59 02-05-2023
а смертную казнь еще не вернули? …...жаль...очень жаль, вот самое оно!
12:27:45 02-05-2023
Зачем я это прочитал ???????????????????????????????????????????????????
13:11:55 02-05-2023
Гость (12:27:45 02-05-2023) Зачем я это прочитал ??????????????????????????????????????... Затем что согласно принципу окон овертона немыслимое должно стать обыденностью
16:55:14 02-05-2023
Гость (12:27:45 02-05-2023) Зачем я это прочитал ??????????????????????????????????????... Непонятно зачем такое пишут в СМИ((( просто в шоке
12:41:43 02-05-2023
Больные люди и крайне тупые...
14:38:08 02-05-2023
Гость (12:41:43 02-05-2023) Больные люди и крайне тупые...... Этт точно. Наркоши конченные. Тупость запредельная
13:03:49 02-05-2023
Зачем я это прочитал ???????????????????????????????????????????????????======У меня такое же!!! Статья про не "здоровых" уродов...
13:12:22 02-05-2023
ОЙ,ОЙ!!!!!! Что творится с людьми???????? Это же ужас!!!!!!
21:15:40 02-05-2023
Этих подонков и тварей животных бросить на съедение хищникам живьем