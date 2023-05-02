В России родители убили маленькую дочь, а затем расчленили и провернули в мясорубке

Возбуждено уголовное дело

02 мая 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове-на-Дону задержали 33-летнего мужчину и его 23-летнюю жену по подозрению в убийстве их восьмимесячной дочери, сообщили в региональном Следкоме.

"По предварительным данным, 28 апреля 2023 года супруги, находясь по месту жительства в квартире, расположенной по улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону, причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, повлекшие её смерть. Убедившись, что ребёнок не подаёт признаков жизни, супруги предприняли действия, направленные на сокрытие тела", – рассказали в ведомстве.

Как пишет Starhit, 29 апреля мать девочки объявила о похищении ребёнка неизвестными лицами: якобы в дверь её квартиры позвонили, а она спросонья решила, что это её муж, и открыла. А после этого уже ничего не помнит.

Но прибывшие на дом полицейские тут же раскрыли обман. В холодильнике они нашли части тела малышки, некоторые были перекручены через мясорубку. Все куски трупа были разложены в 13 пакетов, которые родители хотели поочерёдно выносить в мусорку.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего группой лиц. Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.