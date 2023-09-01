Сибиряк убил бывшую жену, повторив увиденное в детстве убийство матери

Мужчина бил ножом по всему телу женщины, потом начал бить кулаками по лицу, а после задушил

01 сентября 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области оставили без изменений приговор мужчине, который убил свою бывшую жену, пишет Сиб.фм.

Убийство произошло 30 июня 2022 года в поселке Сузун. 45-летний мужчина еще в 2019 году развелся с женой, но, как он заявил, его всегда тянуло обратно в семью.

В день трагедии сибиряк постоянно звонил бывшей супруге и устроил ссору, когда она вернулась домой. Взял нож и начал наносить удары по всему телу женщины, потом начал бить кулаками по лицу, а после задушил. Далее сходил в гараж, взял бензин, облил дом, поджег и ушел.

В марте 2023 года мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Летом его адвокат отправил апелляционную жалобу с требованием смягчить наказание и объяснил поведение подзащитного.

"Обращаем внимание суда на состояние осужденного, находящегося в стрессовом, шоковом состоянии, он имеет психологическую травму, поскольку, когда ему было четыре года, отец на его глазах убил мать", - аргументировал адвокат.

Суд отклонил доводы адвоката и осужденного и оставил приговор без изменения.