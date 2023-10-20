Сибиряк утонул в яме с семечками

Как он упал в воронку, неизвестно

20 октября 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Многодетный отец погиб в селе Половинном Новосибирской области. Мужчина упал в яму с семечками и утонул.

Как сообщает "КП-Новосибирск", через специальную воронку рабочий загружал семечки в элеватор и провалился внутрь. Как он упал, пока непонятно. В результате мужчина задохнулся. Его тело отыскали только после того, как закончили загрузку семечек.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. У погибшего осталось трое детей. Старшему из них 12 лет, младший еще не пошел в школу.