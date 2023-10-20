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Сибиряк утонул в яме с семечками

Как он упал в воронку, неизвестно

20 октября 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Многодетный отец погиб в селе Половинном Новосибирской области. Мужчина упал в яму с семечками и утонул. 

Как сообщает "КП-Новосибирск", через специальную воронку рабочий загружал семечки в элеватор и провалился внутрь. Как он упал, пока непонятно. В результате мужчина задохнулся. Его тело отыскали только после того, как закончили загрузку семечек.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. У погибшего осталось трое детей. Старшему из них 12 лет, младший еще не пошел в школу. 

Новосибирская область

Комментарии 5

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Гость

11:52:32 20-10-2023

Блин, в воде хоть можно всплыть

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гость

11:54:10 20-10-2023

жестоко, но не могу не сказать. Дети будут получать пенсию по потере кормильца явно больше, чем их папка зарабатывал

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Гость

11:57:55 20-10-2023

Привязаться не положено? (

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Гость

21:53:23 20-10-2023

Техника безопасности, однако.

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Гость

20:51:33 21-10-2023

на элеваторах это не редкость работал в сельском хозяйстве и наслышан и на смотрен.

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