Сибиряк утонул в яме с семечками
Как он упал в воронку, неизвестно
20 октября 2023, 11:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Многодетный отец погиб в селе Половинном Новосибирской области. Мужчина упал в яму с семечками и утонул.
Как сообщает "КП-Новосибирск", через специальную воронку рабочий загружал семечки в элеватор и провалился внутрь. Как он упал, пока непонятно. В результате мужчина задохнулся. Его тело отыскали только после того, как закончили загрузку семечек.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. У погибшего осталось трое детей. Старшему из них 12 лет, младший еще не пошел в школу.
11:52:32 20-10-2023
Блин, в воде хоть можно всплыть
11:54:10 20-10-2023
жестоко, но не могу не сказать. Дети будут получать пенсию по потере кормильца явно больше, чем их папка зарабатывал
11:57:55 20-10-2023
Привязаться не положено? (
21:53:23 20-10-2023
Техника безопасности, однако.
20:51:33 21-10-2023
на элеваторах это не редкость работал в сельском хозяйстве и наслышан и на смотрен.