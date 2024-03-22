Сибиряк выдумал историю про убитых собак и теперь ему грозит штраф до 100 тыс. рублей

Он не подумал о том, что проверкой опубликованных сведений займется полиция

22 марта 2024, 17:40, ИА Амител

Собака смотрит через забор / Фото: pxhere.com

В Кемеровской области полиция оперативно разобралась в резонансном деле об издевательствах над собаками и их убийстве, пишет "Сибдепо".

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный живодер замучил двух собак под Кемеровом, которых обнаружили туристы возле горнолыжного курорта. В подтверждение опубликовали фото животных с жуткими травмами.

Полиция решила найти и привлечь к ответственности садиста. На место выехал на снегоходе участковый уполномоченный полиции, который неоднократно обследовал территорию, но никаких следов преступления не обнаружил.

После он связался с автором публикации в соцсети, который представился именем несуществующего человека. Он пояснил, что катался на арендованном снегоходе, когда заметил раненых собак. По его словам, одну собаку он доставил в ветеринарную клинику в Киселевске, но не смог назвать адрес. Также он назвал координаты, где обнаружил собак.

"Сотрудники полиции выдвинулись по ним и снова на снегоходе обследовали местность, однако трупов животных либо других следов противоправной деятельности нигде не было", – рассказали в региональном МВД.

После этого мужчина перестал выходить на связь. Полицейские установили его настоящую личность и выяснили, что автором публикации оказался 32-летний житель Новосибирска.

Полиция вновь связалась с мужчиной. На этот раз он пояснил, что обнаружил мешок, развязал и увидел в нем раненую собаку. Он уточнил, что в ветеринарную клинику собаку не отвозил, поскольку она скончалась по дороге, и он ее выбросил на трассе.

Правоохранители опять начали проверять показания. Оказалось, что вновь многое не совпадает с реальностью.

"Только после этого новосибирец признался, что всю историю об убитых собаках выдумал. Он нашел в интернете фото окровавленного животного и под вымышленным именем выложил фейковый пост. Он не подумал о том, что проверкой опубликованных сведений займется полиция", – отметили в ведомстве.

Теперь мужчине грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей за "злоупотребление свободой массовой информации".