Сибиряк выдумал историю про убитых собак и теперь ему грозит штраф до 100 тыс. рублей
Он не подумал о том, что проверкой опубликованных сведений займется полиция
22 марта 2024, 17:40, ИА Амител
В Кемеровской области полиция оперативно разобралась в резонансном деле об издевательствах над собаками и их убийстве, пишет "Сибдепо".
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный живодер замучил двух собак под Кемеровом, которых обнаружили туристы возле горнолыжного курорта. В подтверждение опубликовали фото животных с жуткими травмами.
Полиция решила найти и привлечь к ответственности садиста. На место выехал на снегоходе участковый уполномоченный полиции, который неоднократно обследовал территорию, но никаких следов преступления не обнаружил.
После он связался с автором публикации в соцсети, который представился именем несуществующего человека. Он пояснил, что катался на арендованном снегоходе, когда заметил раненых собак. По его словам, одну собаку он доставил в ветеринарную клинику в Киселевске, но не смог назвать адрес. Также он назвал координаты, где обнаружил собак.
"Сотрудники полиции выдвинулись по ним и снова на снегоходе обследовали местность, однако трупов животных либо других следов противоправной деятельности нигде не было", – рассказали в региональном МВД.
После этого мужчина перестал выходить на связь. Полицейские установили его настоящую личность и выяснили, что автором публикации оказался 32-летний житель Новосибирска.
Полиция вновь связалась с мужчиной. На этот раз он пояснил, что обнаружил мешок, развязал и увидел в нем раненую собаку. Он уточнил, что в ветеринарную клинику собаку не отвозил, поскольку она скончалась по дороге, и он ее выбросил на трассе.
Правоохранители опять начали проверять показания. Оказалось, что вновь многое не совпадает с реальностью.
"Только после этого новосибирец признался, что всю историю об убитых собаках выдумал. Он нашел в интернете фото окровавленного животного и под вымышленным именем выложил фейковый пост. Он не подумал о том, что проверкой опубликованных сведений займется полиция", – отметили в ведомстве.
Теперь мужчине грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей за "злоупотребление свободой массовой информации".
17:55:21 22-03-2024
На кол зоошизу-фантазера!
18:51:39 22-03-2024
Что является доказухой, что вся зоошиза должна содержаться либо в дурке, либо на острове в ледовитом океане
19:03:49 22-03-2024
что вся зоошиза должна----- тут нет любви к животным, у гражданина просто шиза)))