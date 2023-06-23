Сибиряк заказал киллера, чтобы не делить имущество с женой

Мужчина, который взял деньги за заказ, передумал и пошел в полицию

23 июня 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Житель Омска заказал киллера, чтобы не делить имущество с женой. Об этом сообщает Baza.

Сибиряк разводился с супругой, паре предстоял раздел совместно нажитого. Мужчина делиться не хотел, обратился к знакомому, чтобы найти киллера и расправиться с женой.

Исполнитель нашелся, взял за работу миллион рублей, но передумал и пошел в полицию.

Омича и его знакомого, через которого передавались деньги, задержали. В отношении мужчин возбудили уголовные дела, по которым им грозит тюремный срок.