Сибиряк заказал киллера, чтобы не делить имущество с женой
Мужчина, который взял деньги за заказ, передумал и пошел в полицию
23 июня 2023, 16:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Житель Омска заказал киллера, чтобы не делить имущество с женой. Об этом сообщает Baza.
Сибиряк разводился с супругой, паре предстоял раздел совместно нажитого. Мужчина делиться не хотел, обратился к знакомому, чтобы найти киллера и расправиться с женой.
Исполнитель нашелся, взял за работу миллион рублей, но передумал и пошел в полицию.
Омича и его знакомого, через которого передавались деньги, задержали. В отношении мужчин возбудили уголовные дела, по которым им грозит тюремный срок.
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