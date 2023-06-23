Алтайский СК рассказал, как Виталий Манишин убивал девушку в 1989 году

Устанавливается причастность мужчины к совершению иных особо тяжких преступлений

23 июня 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержанного по делу об убийстве несовершеннолетней в 1989 году Виталия Манишина проверяют на причастность к другим убийствам, сообщает региональный СК.

52-летнего Манишина задержали в мае 2023 года, он признался в убийстве девушки в 1989 году. Однако он может быть связан с убийствами в 1999-2000 годах еще нескольких девушек, поступавших в алтайский "политех". Накануне сообщили, что Манишин признался в преступлениях – эту информацию официально не подтвердили.В СК рассказали, как Манишин, когда ему было 19 лет, изнасиловал и убил девушку в сентябре 1989 года.

"Находясь в компании друзей, познакомился с 17-летней девушкой. Оказавшись с ней наедине недалеко от села Зеленая Дубрава Родинского района, попытался изнасиловать ее. Однако несовершеннолетняя оказала сопротивление, вследствие чего он убил ее и закопал тело", – сообщили в ведомстве.

Лишь спустя более 30 лет следователи и полицейские установили причастность Манишина. Он признался в убийстве и изнасиловании и подробно рассказал о произошедшем.

"В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы", – указали в СК.

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