Алтайский СК рассказал, как Виталий Манишин убивал девушку в 1989 году
Устанавливается причастность мужчины к совершению иных особо тяжких преступлений
23 июня 2023, 15:16, ИА Амител
В Алтайском крае задержанного по делу об убийстве несовершеннолетней в 1989 году Виталия Манишина проверяют на причастность к другим убийствам, сообщает региональный СК.
52-летнего Манишина задержали в мае 2023 года, он признался в убийстве девушки в 1989 году. Однако он может быть связан с убийствами в 1999-2000 годах еще нескольких девушек, поступавших в алтайский "политех". Накануне сообщили, что Манишин признался в преступлениях – эту информацию официально не подтвердили.В СК рассказали, как Манишин, когда ему было 19 лет, изнасиловал и убил девушку в сентябре 1989 года.
"Находясь в компании друзей, познакомился с 17-летней девушкой. Оказавшись с ней наедине недалеко от села Зеленая Дубрава Родинского района, попытался изнасиловать ее. Однако несовершеннолетняя оказала сопротивление, вследствие чего он убил ее и закопал тело", – сообщили в ведомстве.
Лишь спустя более 30 лет следователи и полицейские установили причастность Манишина. Он признался в убийстве и изнасиловании и подробно рассказал о произошедшем.
"В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы", – указали в СК.
Ранее amic.ru рассказал, что известно об убийстве студенток в Барнауле и почему маньяка поймали спустя 20 лет.
16:28:01 23-06-2023
А что он в костюме РОССИЯ ходит? Вопервых дескредитирует страну. Вовторых в 1989году был СССР.
15:11:12 10-07-2023
Что за вранье. Вы спросите у СК почему они не пускают родственников к нему.
19:54:00 16-07-2023
Нашли аж через 34 года ??? Как так то и почему ???