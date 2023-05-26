Сибиряк жестоко убивал котёнка в подъезде, а за ним в глазок наблюдала соседка
Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы
26 мая 2023, 16:45, ИА Амител
В Красноярске пьяный мужчина в подъезде многоквартирного дома убил своего котёнка, которого подобрал на улице несколько месяцев назад, сообщает региональное МВД.
В полицию позвонила жительница дома, которая увидела в дверной глазок, как её сосед на лестничной площадке убил котёнка.
"37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения расправился с котёнком, которого подобрал на улице несколько месяцев назад, нанеся множественные повреждения", – рассказали в ведомстве.
Причину сибиряк пояснить не смог, ссылаясь на потерю памяти из-за чрезмерного употребления спиртного. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы за "жестокое обращение с животными".
Ранее в Бийске живодёры избили котенка и оторвали ему лапу.
17:08:04 26-05-2023
Сейчас нам тут расскажут, что мужик делал мир лучше, "воспитывая" котенка и предотвращая агрессивное поведение. Как раньше писали про щенка. Надеюсь, урода посадят, как до того посадили парочку живодеров.
17:30:22 26-05-2023
Гость (17:08:04 26-05-2023) Сейчас нам тут расскажут, что мужик делал мир лучше, "воспит... Вы как-то между строк читаете. В посте про щенка живодера осудили. Мучить животных нельзя. Издеваться нельзя. А усыпление должно быть безболезненным и быстрым.
17:52:42 26-05-2023
Гость (17:30:22 26-05-2023) Вы как-то между строк читаете. В посте про щенка живодера ос... Да нет, я читаю то, что написано. Резвились там... "люди". Которые потом еще в паре тем восхваляли того урода. Как и в теме про собаку, которую убивали камнем. Прямо захлебывались от восторга. И десятки минусов тем, кто возмутился.
20:06:04 26-05-2023
Гость (17:52:42 26-05-2023) Да нет, я читаю то, что написано. Резвились там... "люди". К... Странно, мы читали те же темы. Но видели осуждение жестокости. А минусовали тех, кто опять начал уравнивать ценность жизни человека и собаки.
09:37:49 29-05-2023
Ку да то всех понесло.. Причем здесь жизнь человека и собаки? ситуации разные бывают, а вы все в кучу сметаете.. Этот урод жесток, посадить и по полной.. в следующий раз он на ребенка накинется и скажет я не помню.. тоже о ценности его жизни говорить будите?