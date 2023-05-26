Сибиряк жестоко убивал котёнка в подъезде, а за ним в глазок наблюдала соседка

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы

26 мая 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Красноярске пьяный мужчина в подъезде многоквартирного дома убил своего котёнка, которого подобрал на улице несколько месяцев назад, сообщает региональное МВД.

В полицию позвонила жительница дома, которая увидела в дверной глазок, как её сосед на лестничной площадке убил котёнка.

"37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения расправился с котёнком, которого подобрал на улице несколько месяцев назад, нанеся множественные повреждения", – рассказали в ведомстве.

Причину сибиряк пояснить не смог, ссылаясь на потерю памяти из-за чрезмерного употребления спиртного. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы за "жестокое обращение с животными".

Ранее в Бийске живодёры избили котенка и оторвали ему лапу.