Камнями добили больную собаку, которую ветеринарам не удалось усыпить
Хозяйка решила избавиться от питомца и отдала подпольным ветеринарам
19 мая 2023, 15:30, ИА Амител
В Новосибирске зоозащитники требуют уголовного наказания для мужчины, который камнями добивал собаку, пишет "КП-Новосибирск".
Инцидент произошёл в октябре 2022 года. Две школьницы 11 и 14 лет прогуливались по улице и услышали визг собаки. Они подошли поближе и увидели, как мужчина бьёт животное камнем.
"Тут же побежали в местную ветклинику, чтобы попросить о помощи. Когда вернулись, мужчины уже не было. Собаку вытащили из оврага, принесли в больницу", – рассказала зоозащитница Анна Никитина.
Врач ветклиники узнал собаку. Ранее хозяйка приводила её на обследование, которое выявило саркому кости передних конечностей. Как оказалось, женщина решила избавиться от питомца и отдала подпольным ветеринарам на усыпление, но у них не получилось усыпить животное, поэтому решили добить.
Спасти собаку не удалось: было много оскольчатых переломов и полностью разбитая морда.
В полицию написали заявление, мужчина дал признательные показания, но в возбуждении уголовного дела отказали. Однако зоозащитники решили не останавливаться и намерены писать жалобы в Генпрокуратуру и МВД РФ.
Ранее в Алтайском крае пьяный мужчина топором зарубил овчарку в "кулинарных целях".
15:36:09 19-05-2023
Дура набитая. Нет бы к нормальным догхантерам обратиться. Те бы быстро и гуманно ликвидировали бы. Ну или устроила бы праздничный ужин для собаки. с колбасой да тубазидом.
10:37:44 22-05-2023
Гость (15:36:09 19-05-2023) Дура набитая. Нет бы к нормальным догхантерам обратиться. Те... Нормальные догхантеры..., праздничный ужин.. У тебя с башкой проблемы, фантазер((
15:56:18 19-05-2023
ЖЕВАДЁРЫ!
16:30:18 19-05-2023
Гость (15:56:18 19-05-2023) ЖЕВАДЁРЫ!... Они вроде ее не жевали.
10:39:08 22-05-2023
Гость (16:30:18 19-05-2023) Они вроде ее не жевали. ... Лишь бы свои 3 копейки вставить, а по существу- ноль. Печалька..
15:59:56 19-05-2023
Бедная собака..сколько мук ей пришлось пережить.. Уроды блин, наказать всех.. чтоб другим не повадно было!
17:42:00 19-05-2023
Гость (15:59:56 19-05-2023) Бедная собака..сколько мук ей пришлось пережить.. Уроды блин... Я в шоке. Что в этом комменте такого, чтоб его минусовать? Т.е. наказыаыть никого не надо, все в норме!? Жесть, люди- что с вами?((
19:39:14 19-05-2023
Гость (17:42:00 19-05-2023) Я в шоке. Что в этом комменте такого, чтоб его минусовать? Т... вот именно - мы люди, а не зоошиза
20:34:09 19-05-2023
Гость (19:39:14 19-05-2023) вот именно - мы люди, а не зоошиза... Забыл приставку " не" написать. Только нелюди могут поставить антилайк под таким текстом: 'Бедная собака..сколько мук ей пришлось пережить.. Уроды блин, наказать всех.. чтоб другим не повадно было!" Точно не понимаешь насколько надо быть моральнвм уродом, чтобы оправдыаать то, что в статье изложенно?
21:29:41 19-05-2023
Гость (20:34:09 19-05-2023) Забыл приставку " не" написать. Только нелюди могут поставит... Хорошо, что ты у нас не урод. Уроду только пластика поможет. А тебе психотерапевт.
22:43:10 19-05-2023
Хм... жаль что тебе ничего не поможет. Моральное уродчтво- пластикой не исправить... А вот душу вам точно лечить надо! Выздоровления вам!
10:49:32 22-05-2023
Гость (21:29:41 19-05-2023) Гость (20:34:09 19-05-2023) Забыл приставку " не" напи... А тебе, к сожалению, уже ничего не поможет(
10:48:24 22-05-2023
Гость (20:34:09 19-05-2023) Забыл приставку " не" написать. Только нелюди могут поставит... Да и таких очень много, дегроды или психиатрически больные. Общество мельчает((
10:41:22 22-05-2023
Гость (19:39:14 19-05-2023) вот именно - мы люди, а не зоошиза... к психиатр иди, недочеловек
16:12:09 19-05-2023
как можно говорить о агресси собак - если люди - и есть самые опасные , кровожадные и агрессивные существа. Хозяйка собаки , ау!!! Тебе гореть в аду за такое! Собака любила тебя и была предана тебе , а ты так с ней поступила, сколько натерпелось это живое существо. Порвать бы тебе твое гнездо, чтоб не рожала себеподобных. В первую очередь - под суд хозяйку, за жестоткое обращение и оставление в опасном положении, и кто там добивал, ему тоже, это до какой степени надо быть жестоким ублюдком, убивать таким образом. Нисколько не жалко людей- люди- ЗЛО!!!! Желаю смерти всем участникам расправы!
16:29:59 19-05-2023
гость (16:12:09 19-05-2023) как можно говорить о агресси собак - если люди - и есть сам... Бумеранг вернется тебе. Жди.
16:51:29 19-05-2023
гость (16:12:09 19-05-2023) как можно говорить о агресси собак - если люди - и есть сам... истеричка?
17:17:25 19-05-2023
гость (16:12:09 19-05-2023) как можно говорить о агресси собак - если люди - и есть сам... Сколько злобы в тебе, не заболела бы...)
17:22:40 19-05-2023
гость (16:12:09 19-05-2023) как можно говорить о агресси собак - если люди - и есть сам... Что за Нелюди минусует подобные комменты? У вас вообще что- то человеческое осталось! Реально, " чем больше узнаю людец, тем больше нрааятся собаки". И
18:14:14 19-05-2023
Гость (17:22:40 19-05-2023) Что за Нелюди минусует подобные комменты? У вас вообще что- ... Сама как собака ведешь себя, вот тебе собаки больше и нравятся. Зачем на людей кидаться-то?
20:48:41 19-05-2023
Гость (18:14:14 19-05-2023) Гость (17:22:40 19-05-2023) Что за Нелюди минусует под... Ты умственно отсталый( ая) чтоль? Или другое психическое заболевание? Кто кидается? Не разбираешься ни в людях, ни в комментах- так промолчи. Здесь по крайней мере не меньше 5 человек написали комменты, которые очень не нравятся догхантерам и другим живодерам! Так, что мимо, гуляй!
17:30:52 19-05-2023
гость (16:12:09 19-05-2023) как можно говорить о агресси собак - если люди - и есть сам... Смерти желать это грех, конечно, но вот наказание должно быть, однозначно! Понимаю ваши эмоции, без содрогания читать такое невозможно...но подобными комментами вы даете повод догхантерам и примкнувшим к ним поставить вам диагноз. Хотя тут один великовозрастный дядя все мечтает на переработку отправить совершенно ни в чем неповинных ВСЕХ бездомных собак, но его они яро поддерживают! А Вас заклюют...((
20:21:59 19-05-2023
Гость (17:30:52 19-05-2023) Смерти желать это грех, конечно, но вот наказание должно быт... И да, в сои 63 я ещё ой как молод! А вовсе не великовозрастный, как ты пишешь в своих мечтах.
09:53:41 20-05-2023
Гость (20:21:59 19-05-2023) И да, в сои 63 я ещё ой как молод! А вовсе не великовозраст... старый маразматик, утративший все способности. Иначе откуда такая злоба
12:21:36 20-05-2023
Гость (09:53:41 20-05-2023) старый маразматик, утративший все способности. Иначе откуда ... ПРиезжай, я тебе покажу свои возможности.
20:35:33 19-05-2023
Гость (17:30:52 19-05-2023) Смерти желать это грех, конечно, но вот наказание должно быт... Ах да! Я забыл про "безвинных" собак! ну вот , например:Чрезвычайное происшествие произошло в селе Онгудай Республики Алтай в ночь на 14 мая, сообщает местная администрация. Домашние собаки на самовыгуле сбились в стаю и задавили 25 особей овцематок и ягнят. Хозяев одной из собак породы алабай удалось установить и составить на них протокол. На владельцев питомца подадут судебный иск, в том числе о возмещении материального ущерба.
20:56:46 19-05-2023
Гость (20:35:33 19-05-2023) Ах да! Я забыл про "безвинных" собак! ну вот , например:Чре... Копироаать ссылку из темы в тему- большого ума не надо! Пальчики не устали? Иди дело займичь, охотничек! Пы.Сы. Адресок напиши мылА вышлем!))
21:16:51 19-05-2023
Гость (17:30:52 19-05-2023) Смерти желать это грех, конечно, но вот наказание должно быт... Вот вы странный, а куда ВЫ предлагаете девать бездомных собак? Домой себе всех заберёте? На улице им ТОЧНО не место. А в приютах пожизненно держать слишком дорого. Должна быть временная передержка, и усыпление (быстрое и безболезненное, а не избиение камнями и прочим), если никто собаку не забрал.
22:48:04 19-05-2023
гость (16:12:09 19-05-2023) как можно говорить о агрессии собак - если люди - и есть сам... полностью поддерживаю!!! так яростно желать смерти собакам, которых сами выкидывают на улицу и даже стерилизовать лень, перед этим((( а дома человеческие особи убивают собственных детей и насилуют в десятки раз больше! что сказать, еб...ые
10:53:20 22-05-2023
гость (16:12:09 19-05-2023) как можно говорить о агресси собак - если люди - и есть сам... Полностью с вами согласна!
16:14:18 19-05-2023
не будет ниче никому, песель на радуге, все, расходимся.
17:35:59 19-05-2023
Гость (17:23:36 19-05-2023) У нас в деревне безнадёжно больную собаку сам хозяин обычно Как бы не так. Амик прочно наводнен догхантераии. Вон рядом новость о маньяке, возможно найденном- так комментов ноль...
21:18:41 19-05-2023
Гость (17:35:59 19-05-2023) Гость (17:23:36 19-05-2023) У нас в деревне безнадёжно... О чём там говорить. Если пока это лишь домыслы, что он ВОЗМОЖНО причастен к убийствам абитуриенток. Что гадать-то на кофейной гуще? Пусть расследуют.
22:55:29 19-05-2023
Так он других людей убил! Признался по крайней мере.Вы вообще читать умеете?Аааа вот, если бы их собаки загрызли.....
17:23:36 19-05-2023
У нас в деревне безнадёжно больную собаку сам хозяин обычно пристреливает, и это есть акт высшего милосердия. Без всяких новомодных усыплений и ветеринаров.
17:48:11 19-05-2023
Гость (17:23:36 19-05-2023) У нас в деревне безнадёжно больную собаку сам хозяин обычно ... Это так. Тоже приходилось так поступать но не с заболевшей, а с пострадавшей на охоте собакой. Жаль, но это более гуманно, чем оставлять её мучаться.
18:16:26 19-05-2023
Гость (17:23:36 19-05-2023) У нас в деревне безнадёжно больную собаку сам хозяин обычно ... Так это быстрая смерть, а не в мучениях от избиения камнями, когда собака несколько часов мучалась прежде чем умереть.
20:14:56 19-05-2023
Гость (18:16:26 19-05-2023) Так это быстрая смерть, а не в мучениях от избиения камнями,... Так зачем хозяйка к лжеветеринарам то обратилась?
21:20:45 19-05-2023
Гость (20:14:56 19-05-2023) Так зачем хозяйка к лжеветеринарам то обратилась? ... Безответственной хозяйка оказалась. Мне кажется, если ты собаку любишь и чувствуешь за нее ответственность, то ты лично будешь присутствовать при усыплении, чтобы удостовериться, что собака не мучилась.
20:46:19 19-05-2023
Гость (18:16:26 19-05-2023) Так это быстрая смерть, а не в мучениях от избиения камнями,... Так зачем хозяйка обратилась к не пойми кому? Обратилась бы к профессионалам и они бы "без шума и пули" (с0 Дорогой Шеф.
18:19:48 19-05-2023
Гость (17:23:36 19-05-2023) У нас в деревне безнадёжно больную собаку сам хозяин обычно ... И без сплей розовых...
17:40:50 19-05-2023
Человек собаке друг. Он не лает, не кусается, На прохожих не бросается, И на кошек - ноль внимания. Вот это воспитание!
19:36:55 19-05-2023
пугает количество "людей", которые не видят ничего страшного в происходящем----- на 9 мая очень приличный фильм показали "Африка" 2022 года . Там в деревне под Ленинградом в блокаду семья жила впроголодь - мать, 2 брата и сестра. Недалеко шли бои, и к ним прибежала раненая овчарка. Так вот, тот брат, который постарше, пытался ее поймать, чтобы убить и сьесть, а младший ее спрятал в безопасном месте, рану перевязал и еще и подкармливал крохами своими. Потом эта овчарка зайцев им ловила, так и выжили они. Все как у поэта - нам до собак еще расти, чтоб вровень встать с их благородстаом, а им - вовек не доползти до человеческого скотства. И судя по комментариям, добавить тут нечего...
20:13:38 19-05-2023
Гость (19:36:55 19-05-2023) пугает количество "людей", которые не видят ничего страшного... В жизни не видел овчарку, которая могла бы поймать зайца. Гоначки не справляются. Так что сказка.
21:25:28 19-05-2023
Гость (20:13:38 19-05-2023) В жизни не видел овчарку, которая могла бы поймать зайца. Го... Конечно, сказка. Но домохозяйкам сойдет.
20:25:10 19-05-2023
Гость (19:36:55 19-05-2023) пугает количество "людей", которые не видят ничего страшного... Спасибо Вам за комментарий. Жаль, что можно поставить только один лайк. Как бальзам на душу Ваш содержательный и умный комментарий. Словно луч света, среди этого мрака. P.S. Обязательно посмотрю фильм.
21:26:33 19-05-2023
Гость (20:25:10 19-05-2023) Спасибо Вам за комментарий. Жаль, что можно поставить тольк... Как много глупых слезливых людей... Которые жрут мясо и плачут над убиенной птичкой/собачкой/рыбкой и т.д.
21:24:56 19-05-2023
Гость (19:36:55 19-05-2023) пугает количество "людей", которые не видят ничего страшного... Это не документальный фильм, а розовые сопли. Чтобы вы прослезились и развлеклись.
19:41:57 19-05-2023
Гость (18:22:39 19-05-2023) пугает количество "людей", которые не видят ничего страшного... Ты курочек жрёшь за обе щеки и не сострадаешь, лицемерка.
20:27:04 19-05-2023
Гость (19:41:57 19-05-2023) Ты курочек жрёшь за обе щеки и не сострадаешь, лицемерка.... Боже, какое же ты убожество!
21:28:21 19-05-2023
Гость (20:27:04 19-05-2023) Боже, какое же ты убожество! ... А типа ты не жрёшь? Ещё одна лицемерная тётка. А бедных птичек забивают в промышленных масштабах. А ты жрёшь и не вякаешь.
20:20:32 19-05-2023
Гость (17:30:52 19-05-2023) Смерти желать это грех, конечно, но вот наказание должно быт... ] Это точно. Редкая зоошиза доживёт до 63 при абсолютном здоровье. А я вот живу и радуюсь. Все мечтаю открыть свечной (зачеркнуто) мыловаренный заводик, но не в Самаре, в Барнауле. Как ника - рабочие места!
20:59:04 19-05-2023
Гость (20:34:09 19-05-2023) Забыл приставку " не" написать. Только нелюди могут поставит... Ну тут хозяйку надо наказывать. Заказала не надлежащее исполнение услуг. А могла и сама таблеток от тубика купить. Собачка хоть бы порадовалась в последний раз, да колбаски поела.
21:23:19 19-05-2023
Гость (20:27:04 19-05-2023) Боже, какое же ты убожество! ... А вы... очень глупая женщина. И лицемерка, как вам правильно заметил комментатор выше.
22:37:05 19-05-2023
Ну где уж до вашего " большого" ума))) До которого никак не дойдет, что комменты пишут совершенно разные люди!) И да глупым намного проще живется. Все горя от ума как известно из классики. Правда не знаю, так это или нет- вам виднее. Судя по всему вам ооооочень легко))))
08:23:11 20-05-2023
Гость (22:37:05 19-05-2023) Ну где уж до вашего " большого" ума))) До которого никак не... Псиношиза рассуждает о мозгах. Тебе до рыбы ещё несколько десятков лет эволюционировать. Пока только рот открывать научилась.
18:28:28 20-05-2023
Гость (08:23:11 20-05-2023) Гость (22:37:05 19-05-2023) Ну где уж до вашего " бол... Таких существ как ты давно надо отправлять в " баню". Но ты ж пытаешься создать видимость многодюдности. Фигаро здесь фигаро там... И теперь точно понятно, какая накрутка идет лайков в подобных темах здесь. Вы просчитались. Кто прочитает внимательно именно эту тему поймет о чем речь- догадается, что тодьлко накруткой можно достичь такого колличество лайков и антилайков под комментарием о муках собаки и должном наказании за содеянное. Не поверю, что столько " людей" может так проголосовать. И кто в здравом уме - никто не поверит.
07:48:09 21-05-2023
Ещё раз. Нет у псиношизы никакого "здравого ума". Псиношиза - это девиация, болезнь современного общества. Псиношиза на государственном уровне должна быть в одном ряду с ЛГБТ, чайлдфри и прочей поганью. А ты больна. И только после лечения кукухи можешь вернуться в общество.
09:09:56 21-05-2023
Гость (18:28:28 20-05-2023) Гость (08:23:11 20-05-2023) Гость (22:37:05 19-05-2023... Ты реально поверила, что зоошиза посетила головы всех людей? Так нет же, нормальных людей в разы больше. Что и показывают лайки/антилайки. Про "здравый" ум это ты классно пошутила. СмеялсО.