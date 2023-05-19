Камнями добили больную собаку, которую ветеринарам не удалось усыпить

Хозяйка решила избавиться от питомца и отдала подпольным ветеринарам

19 мая 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

В Новосибирске зоозащитники требуют уголовного наказания для мужчины, который камнями добивал собаку, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошёл в октябре 2022 года. Две школьницы 11 и 14 лет прогуливались по улице и услышали визг собаки. Они подошли поближе и увидели, как мужчина бьёт животное камнем.

"Тут же побежали в местную ветклинику, чтобы попросить о помощи. Когда вернулись, мужчины уже не было. Собаку вытащили из оврага, принесли в больницу", – рассказала зоозащитница Анна Никитина.

Врач ветклиники узнал собаку. Ранее хозяйка приводила её на обследование, которое выявило саркому кости передних конечностей. Как оказалось, женщина решила избавиться от питомца и отдала подпольным ветеринарам на усыпление, но у них не получилось усыпить животное, поэтому решили добить.

Спасти собаку не удалось: было много оскольчатых переломов и полностью разбитая морда.

В полицию написали заявление, мужчина дал признательные показания, но в возбуждении уголовного дела отказали. Однако зоозащитники решили не останавливаться и намерены писать жалобы в Генпрокуратуру и МВД РФ.

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