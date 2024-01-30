Сибиряка осудили за демонстрацию голого тела возле здания ФСБ

Суд решил, что хулиганское действие было совершенно "по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы"

30 января 2024, 16:23, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Омской области суд назначил обязательные работы 37-летнему жителю, который полностью разделся перед зданием региональной ФСБ, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 9 сентября 2023 года в Омске. Как установил суд, мужчина осознавал, что в здании "осуществляют свою профессиональную деятельность сотрудники УФСБ".

"Снял с себя всю одежду и стал демонстрировать обнаженное тело, встав перед зданием", – сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Омича приговорили к 240 часам обязательных работ за "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы".