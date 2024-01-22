Задержали жителя Алтая, согласившегося совершить теракты против первых лиц региона

Накануне мужчина с помощью "коктейля Молотова" пытался поджечь один из объектов Минобороны РФ в Барнауле

22 января 2024, 13:34, ИА Амител

В Алтайском крае задержали 44-летнего жителя во время попытки террористического акта, сообщает региональная ФСБ.

В ноябре 2023 года мужчина сам связался с представителем террористической военизированной организации, запрещенной в России.

"Он заявил о готовности совершения терактов на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона", – рассказали в ведомстве.

Мужчина по указанию куратора изготовил зажигательные смеси – "коктейли Молотова", с помощью которых должен был поджечь один из объектов Минобороны РФ. При попытке совершения теракта его задержали сотрудники ФСБ.

Свою вину мужчина признал, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам "покушения на совершение террористического акта".

Фото: УФСБ по Алтайскому краю