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Задержали жителя Алтая, согласившегося совершить теракты против первых лиц региона

Накануне мужчина с помощью "коктейля Молотова" пытался поджечь один из объектов Минобороны РФ в Барнауле

22 января 2024, 13:34, ИА Амител

В Алтайском крае задержали 44-летнего жителя во время попытки террористического акта, сообщает региональная ФСБ.

В ноябре 2023 года мужчина сам связался с представителем террористической военизированной организации, запрещенной в России.

"Он заявил о готовности совершения терактов на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона", – рассказали в ведомстве.

Мужчина по указанию куратора изготовил зажигательные смеси – "коктейли Молотова", с помощью которых должен был поджечь один из объектов Минобороны РФ. При попытке совершения теракта его задержали сотрудники ФСБ.

Свою вину мужчина признал, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам "покушения на совершение террористического акта".

Фото: УФСБ по Алтайскому краю
Барнаул Терроризм

Комментарии 34

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Гость

13:45:03 22-01-2024

Однако, достало его что-то крепко.

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Свой

14:28:41 22-01-2024

Гость (13:45:03 22-01-2024) Однако, достало его что-то крепко.... как бы не достало, но скатываться до террора последнее дело. А вы его поддерживаете? Если вас начнёт вербовать СБУ потому, что "всё достало и надо их сжечь/взорвать" --- согласитесь?

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Гость

14:57:05 22-01-2024

Гость (13:45:03 22-01-2024) Однако, достало его что-то крепко.... на кол предателя

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Александр

15:53:20 22-01-2024

Гость (13:45:03 22-01-2024) Однако, достало его что-то крепко.... Что-то у вас в голове прицел сбился. Вы его что, оправдать готовы. Так и самому на его месте оказаться можно.

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Гость

14:08:53 22-01-2024

Вот теперь будет опущенным на хате париться.

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Бартоломео

14:13:23 22-01-2024

Да, явно не Азеф ... Хе-хе

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Алексей Владимирович

14:26:47 22-01-2024

Ни чЁ не пойму!?, он на что рассчитывал, урод! Это же надо, как эти укры смогли добраться до нас??? А, его - к стенке!!!

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Гость

14:36:59 22-01-2024

Алексей Владимирович (14:26:47 22-01-2024) Ни чЁ не пойму!?, он на что рассчитывал, урод! Это же надо, ... до нас спокойно добираются - звонят на Вацап и вербуют. Мне часто звонили по осени, вербовали падлы, предлагали 100 тыщ за "номер клоуна", счас пока перестали звонить.))

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Свой

14:34:09 22-01-2024

Мне по осени часто звонило по вацапу СБУ, пыталось вербовать, типа "предлагаем вам поработать клоуном в нашем шоу, зарплата 100 тыщ за один номер" ))) После моего вопроса "Чей Крым?" занервничали, заматерились и стали угрожать сдать меня в ФСБ ))

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Гость

15:18:37 22-01-2024

Свой (14:34:09 22-01-2024) Мне по осени часто звонило по вацапу СБУ, пыталось вербовать... а какой смысл тебе звонить. у тебя ж наверняка Z на аватарке. и что, так и представились "СБУ"? а может это правда из цирка звонили, потому что ты на клоуна похож?

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Гость

15:40:50 22-01-2024

Гость (15:18:37 22-01-2024) а какой смысл тебе звонить. у тебя ж наверняка Z на аватарке... О, ципсота отметилась

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Гость

16:29:48 22-01-2024

Гость (15:40:50 22-01-2024) О, ципсота отметилась... ещё один клоун :) а что не ЦРУ?

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Свой

16:30:04 22-01-2024

Гость (15:18:37 22-01-2024) а какой смысл тебе звонить. у тебя ж наверняка Z на аватарке... Ну-ка, ну-ка, скажи чей Крым?

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Гость

17:11:43 22-01-2024

Свой (16:30:04 22-01-2024) Ну-ка, ну-ка, скажи чей Крым?... ха-ха-ха! крым наш! съел, клоун?

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Гость

17:35:59 22-01-2024

Гость (17:11:43 22-01-2024) ха-ха-ха! крым наш! съел, клоун?... А поточней, клоун? Крым же российский, правда, клоун?

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Свой

18:33:47 22-01-2024

Гость (17:11:43 22-01-2024) ха-ха-ха! крым наш! съел, клоун?... клоун ты, а я отказался сотрудничать в отличие от тебя! А наш - это чей наш?

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Гость

15:31:18 22-01-2024

Свой (14:34:09 22-01-2024) Мне по осени часто звонило по вацапу СБУ, пыталось вербовать... После моего вопроса "Чей Крым?" занервничали, заматерились и стали угрожать сдать меня в ФСБ ))================== Обычно, "Чей Крым?", этот вопрос задают хохлы, раз ты задал этот вопрос, тебя приняли за хохла. Звонили наши ФСБшники, проверяли, тебя на вшивость.

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Свой

18:32:27 22-01-2024

Гость (15:31:18 22-01-2024) После моего вопроса "Чей Крым?" занервничали, заматерились и... ФСБ не матерится при вопросе "чей Крым", а вот СУБ-шники да. Как-то звонили, представились "капитан полиции Иванов у вас деньги с карты хотят спереть, желаем с вами сотрудничать помогите поймать!" после вопроса "чей Крым", заматерились и сказали "украинский!". Тут я их стал материть )))

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Гость

20:25:53 22-01-2024

Свой (18:32:27 22-01-2024) ФСБ не матерится при вопросе "чей Крым", а вот СУБ-шники да.... Гость, тут ты уже вторую видоизмененную версию, как говорится лепишь. Уже капитан полиции, который в мордовском лагере сидит? Тот может матерится. Я таких капитанов материл, своим участковым грозил, когда они меня про карту спрашивали. Сейчас, уже не звонят.

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Гость

14:39:14 22-01-2024

Вот что то мне подсказывает, что это всё кино. Причем уровня ДК деревни "Заветы Ильича"

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Свой

14:58:05 22-01-2024

Гость (14:39:14 22-01-2024) Вот что то мне подсказывает, что это всё кино. Причем уровня... Да нет, это реальность. Сотрудники СБУ звонят на вацап и вербуют.

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Гость

14:58:26 22-01-2024

Гость (14:39:14 22-01-2024) Вот что то мне подсказывает, что это всё кино. Причем уровня... семья твоя пострадает при теракте, тогда расскажешь про "кино"

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Гость

15:12:05 22-01-2024

Гость (14:39:14 22-01-2024) Вот что то мне подсказывает, что это всё кино. Причем уровня... А ты сам испытай- потом нам расскажешь о твоём кино.

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Гость

15:14:25 22-01-2024

Вот урод, сколько таких предателей и мразей ещё, для наказания родственников всех лишить пенсий и пособий, чтобы подобные ему особи понимали , что будет всем нехорошо.

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Гость

16:43:22 22-01-2024

Гость (15:14:25 22-01-2024) Вот урод, сколько таких предателей и мразей ещё, для наказан... Гость, ты далеко пошел, на что Сталин был жестоким , но он говорил, сын за отца не отвечает.

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юрий

00:43:49 23-01-2024

Гость (15:14:25 22-01-2024) Вот урод, сколько таких предателей и мразей ещё, для наказан... вот ты сам себе и своим кураторам и придумал наказание за совершенное нападение?

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Соломон

15:25:24 22-01-2024

Вот же дурак !!!!!!!!!!!!!

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Гость

16:34:00 22-01-2024

Соломон (15:25:24 22-01-2024) Вот же дурак !!!!!!!!!!!!!... почему дурак, потому что попался? Вы случайно не из одной банды?

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Гость

16:02:01 22-01-2024

Сколько же мразей по земле ходит, живет рядом.

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Гость

17:15:11 22-01-2024

Гость (16:02:01 22-01-2024) Сколько же мразей по земле ходит, живет рядом. ... Гость, может это твоя маскировка? Вор, тоже кричит - держите вора!

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Гость

17:42:07 22-01-2024

А че реально с Украины могут на амике писать? Украинские айпи не отличаются? Если айпи скрытый ведь модератор может не пускать. А если это наши, то их можно находить. Ведь кого то из наших вербуют и может вычисляют потенциальную тварь по постам в том числе на амике

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Гена

20:00:45 22-01-2024

Дожили уже до Алтая дошли черти.

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Гость

05:38:23 23-01-2024

интересно, что за объект минообороны

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Гость

08:39:26 23-01-2024

Гость (05:38:23 23-01-2024) интересно, что за объект минообороны... Да еще охота на первых лиц края? На лиц с хорошими делами, никогда не будут покушаться.

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