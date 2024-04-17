Сибиряки экономят около 100 млн рублей с помощью бонусов СберСпасибо
Речь о пользователях программы лояльности Сбера среди людей старше 55 лет. А их уже около 1,3 млн человек
17 апреля 2024, 17:18, ИА Амител erid: LjN8JxPgB
Сибиряки старше 55 лет за первые три месяца 2024 года списали почти 300 млн бонусов СберСпасибо, сэкономив на покупках товаров и услуг. С помощью бонусов они оплачивают покупки в супермаркетах, в том числе через маркетплейсы и сервисы доставки, экономят на оплате товаров в аптеках и оптиках, при приобретении товаров для дома. За год эта сумма выросла почти вдвое, а число пользователей среди людей старшего, в том числе пенсионного, возраста достигло 1,3 млн человек.
Самыми активными пользователями бонусов являются пенсионеры и люди предпенсионного возраста двух регионов:
- Красноярского края, где списали 70,5 млн бонусов за три месяца;
- Новосибирской области, списали 58 млн бонусов.
Объемы списаний в обоих регионах выросли более чем в два раза год к году. В два с половиной раза активнее стали пользоваться программой лояльности Сбера омичи и тувинцы. На 61-76% больше бонусов стали списывать жители Кузбасса, Алтайского края и Томской области.
"Сибиряки старшего возраста являются активными пользователями программы лояльности Сбера, используя бонусы СберСпасибо для экономии средств при оплате товаров и услуг. Сегодня каждый четвертый участник нашей программы старше 55 лет. Мы благодарим жителей наших регионов за доверие к нашему продукту", – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
Ранее Сбер объявил о масштабном обновлении программы лояльности. Она становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров. Новые условия будут доступны к лету.
ПАО СбербанкРеклама
19:06:59 17-04-2024
Вообще-то, где то в сети видел ролик около года назад, про расчеты по картам, по безналу, про вообще обслуживание дебетовых кредитовых карт... Конкретно уже дословно сейчас не вспомню, но посыл был такой - что мол с этими картами и суммами на них и расчетами с магазинами, есть какие-то полузаконные полулегальные хитрости, что все вот эти кешбеки, и т.д., и т.п... это и есть возврат гражданам наших же кровных средств, взятых у нас не совсем законно...! А нам банки опять это преподносят как их забота о нас, снисхождение эдакое нам... В общем вы меня поняли...!? А кто не понял, ищите, сами разбирайтесь...
05:19:15 18-04-2024
Гость (19:06:59 17-04-2024) Вообще-то, где то в сети видел ролик около года назад, про р... Ни чего не понятно но очень интересно
08:57:51 18-04-2024
Негде их списывать. Только если делаешь покупки в интернет-магазинах. Но тогда нет скидок для пенсионеров, как в простых магазинах сетей.
11:49:10 18-04-2024
Начисляют непонятно по какому принципу. Последние 2 месяца не прибавилось ни балла, хотя траты по карте ежемесячно больше 20тр, в том числе оплата ЖКУ. СПЛОШНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО, А НЕ "СПАСИБО"!
12:28:53 18-04-2024
Гость (11:49:10 18-04-2024) Начисляют непонятно по какому принципу. Последние 2 месяца н... ЖКУ не считово, это не партнер.