Сибиряки экономят около 100 млн рублей с помощью бонусов СберСпасибо

Речь о пользователях программы лояльности Сбера среди людей старше 55 лет. А их уже около 1,3 млн человек

17 апреля 2024, 17:18, ИА Амител erid: LjN8JxPgB

Пенсионер. Смартфон / Фото: freepik

Сибиряки старше 55 лет за первые три месяца 2024 года списали почти 300 млн бонусов СберСпасибо, сэкономив на покупках товаров и услуг. С помощью бонусов они оплачивают покупки в супермаркетах, в том числе через маркетплейсы и сервисы доставки, экономят на оплате товаров в аптеках и оптиках, при приобретении товаров для дома. За год эта сумма выросла почти вдвое, а число пользователей среди людей старшего, в том числе пенсионного, возраста достигло 1,3 млн человек.

Самыми активными пользователями бонусов являются пенсионеры и люди предпенсионного возраста двух регионов:

Красноярского края, где списали 70,5 млн бонусов за три месяца;

Новосибирской области, списали 58 млн бонусов.

Объемы списаний в обоих регионах выросли более чем в два раза год к году. В два с половиной раза активнее стали пользоваться программой лояльности Сбера омичи и тувинцы. На 61-76% больше бонусов стали списывать жители Кузбасса, Алтайского края и Томской области.

"Сибиряки старшего возраста являются активными пользователями программы лояльности Сбера, используя бонусы СберСпасибо для экономии средств при оплате товаров и услуг. Сегодня каждый четвертый участник нашей программы старше 55 лет. Мы благодарим жителей наших регионов за доверие к нашему продукту", – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Ранее Сбер объявил о масштабном обновлении программы лояльности. Она становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров. Новые условия будут доступны к лету.

ПАО Сбербанк

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