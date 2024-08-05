Сибиряки могут удвоить свои проценты по вкладам за полгода

Рассказываем, как это сделать

05 августа 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KFUGw

Семья / Фото предоставлено банком "Левобережный", автор фото: skynesher / istockphoto.com

Уровень инфляции продолжает расти. По данным Росстата, инфляция выросла с начала года с 4,91 до 4,99%. Центральный банк России прогнозирует рост инфляции на 2024 год до 6,5-7%.

Вклад "Лето 24"

Чтобы помочь людям уберечь деньги от инфляции, банки предлагают открыть вклады под высокий процент.

Например, у банка "Левобережный" запущен вклад "Лето 24". Он является одним из самых выгодных в банке. Процентная ставка – до 19% годовых. Минимальная сумма – 100 000 рублей, максимальная – не ограничена. Срок – шесть месяцев. За полгода можно приумножить накопления более чем на 9 300 рублей.

Акция "Двойной процент"

Помимо привлекательной ставки, "Левобережный" использовал нестандартный ход – запустил акцию "Двойной процент". Принять участие может каждый, кто уже имеет или собирается оформить один из трех вкладов – "Лето 24", "Капиталъ" или "Спутник" со страховым продуктом "Защита максимум".

По итогам проведенного розыгрыша с помощью генератора случайных чисел в первую неделю ноября будет определено не менее пяти победителей, каждый из которых дополнительно к сумме процентов по вкладу получит на счет равнозначную сумму.

Увеличить свои шансы на победу можно оформив несколько вкладов и страховок. Если приобрести страховой пакет "Премиум" – шансы возрастут еще вдвое, а по пакету "Премиум+" – втрое.

Чтобы стать участником, достаточно прийти в ближайший офис банка и оформить вклад и страховку "Защита максимум" или только страховку к действующему вкладу.

Успейте принять участие в акции до 30 сентября 2024 года. С полными условиями можно ознакомиться на сайте. Открыть вклад – в любом офисе банка. Рассчитать свою выгоду и подать заявку на консультацию – на сайте. Если у вас остались вопросы – специалисты банка ответят по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-3333-555.

Физические лица с одним или несколькими открытыми вкладами "Лето 24", "Капиталъ", "Спутник" или "Спутник 20", а также оформившие в банке страховой полис "Защита максимум" до 30.09.2024 г. от АО "Д2 Страхование" ИНН 5407197984, становятся участниками акции "Двойной процент". Если на момент подведения итогов участник имеет несколько вкладов и несколько страховых продуктов, то к участию в акции принимается количество вкладов, соответствующее количеству оформленных страховых продуктов. Победители определяются с помощью генератора случайных чисел в срок до 08.11.2024 г. Выплата призов в размере до 50 000 ₽ осуществляется в ближайшую дату выплаты процентов по договору вклада с даты определения победителей, но не ранее шести календарных месяцев со дня открытия вклада. Максимальное количество победителей – не более пяти. Не является публичным конкурсом или лотереей. Подробные условия акции на сайте nskbl.ru.

Минимальная сумма вклада "Лето 24" – 100 000 ₽, максимальная сумма не ограничена. Срок – 180 дней. Процентная ставка по вкладу определяется в момент открытия вклада и зависит от значения расчетного коэффициента: отношение суммы вклада к разнице между максимальным остатком на всех вкладах клиента за последние 30 дней и текущим остатком на всех вкладах клиента на момент оформления вклада. Коэффициент от 0,0001 до 1,0499 – ставка базовая 15% годовых; коэффициент от 1,0500 до 1,999 – ставка средняя 17% годовых; свыше 2,000 – ставка повышенная 19% годовых. Также повышенная ставка по вкладу устанавливается, если разница между максимальным и текущим остатком равна нулю или меньше нуля. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов по истечении срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492

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