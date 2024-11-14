Сибиряки оплатили улыбкой 1,5 млн покупок с начала 2024 года

Алтайский край вошел в число самых улыбчивых регионов

14 ноября 2024, 19:30, ИА Амител erid: LjN8KPC4C

Улыбка. Оплата покупок / Фото: pch.vector / freepik.com

С января по ноябрь 2024 года жители регионов Сибири почти 1,5 млн раз использовали сервис Сбера "Оплата улыбкой" для того, чтобы рассчитаться за свои покупки. Подробности сообщает пресс-служба банка.

Чаще все улыбались клиенты банка в Красноярском, Алтайском краях, Новосибирской и Кемеровской областях. Жители Омской области так оплатили уже более 120 тысяч раз, Томской – 100 тысяч раз.

Напомним, сервис "Оплата улыбкой" позволяет провести платеж через камеру (в нее достаточно посмотреть для считывания биометрических данных) на специальном устройстве на кассе. Для этого не нужны не только наличные, но и карта или устройства с NFC-модулем. Если вы еще не платите улыбкой – подключите этот сервис в мобильном приложении Сбера.

Добавим, что сейчас банк проводит ряд акций для своих клиентов. Сначала стартовал Зеленый день со скидками и кешбэком для физических лиц, затем – Зеленая неделя для бизнеса. Кстати, сейчас в рамках этой акции все биометрические платежи проводятся с нулевой комиссией для продавца. А за первую покупку продукта от Сбера или партнеров начислят до 100% бонусов СберБизнес. 5000 бонусов будет за открытие счета в Зеленую неделю (с 11 по 17 ноября 2024 года).

Кроме того, во время Зеленой недели клиенты получают скидку 50% на подписку в СберТаргет, 30% – на программы "Корпоративное здоровье" и "Корпоративное здоровье+" от СберЗдоровья, 20% – на заказ товаров для офиса в Купере и многое другое.

"Мы благодарим наших партнеров за выбор Сбера, доверие к нашим решениям и сервисам для бизнеса, его сотрудников и клиентов. Период Зеленой недели – отличный повод для того, чтобы протестировать наши предложения с максимальной выгодой или получить приятный бонус за использование уже знакомых решений", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Масштабную скидочную акцию Сбер проводит ежегодно в честь своего дня рождения. В этом году банку исполнилось 183 года. Своим клиентам Сбер приготовил много подарков.

ПАО Сбербанк

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