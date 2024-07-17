Сибиряки пополнили в июне свои сбережения на 182 млрд рублей
Такие данные представил Сбер
17 июля 2024, 15:45, ИА Амител erid: LjN8KLALB
Более 686 млрд рублей доверили Сберу сибиряки в первой половине 2024 года, разместив средства на вкладах и сберегательных счетах. Подробности сообщает пресс-служба банка.
По 21% от этой суммы приходится на Новосибирскую область и Красноярский край. Замыкает первую тройку Кемеровская область с долей 19%. Еще около трети общей доли за Алтайским краем (14%), Омской (12%) и Томской (7%) областями.
Наиболее популярным вкладом в Сбере в первом полугодии 2024 остается "Лучший %". Также спросом пользуются "СберВклад", "Накопительный счет" и "Ежедневный %".
"В Сбере действуют различные программы вкладов и накопительных счетов, позволяющих подобрать оптимальный вариант для любого нашего клиента. Выгодные условия по вкладам сегодня позволяют не только сберегать, но и приумножать размещенные средства", – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка Сбера Максим Волков.
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