Сибиряки пополнили в июне свои сбережения на 182 млрд рублей

Такие данные представил Сбер

17 июля 2024, 15:45, ИА Амител erid: LjN8KLALB

Кредит. Заем. Вклад / Фото: mindandi / Freepik

Более 686 млрд рублей доверили Сберу сибиряки в первой половине 2024 года, разместив средства на вкладах и сберегательных счетах. Подробности сообщает пресс-служба банка.

По 21% от этой суммы приходится на Новосибирскую область и Красноярский край. Замыкает первую тройку Кемеровская область с долей 19%. Еще около трети общей доли за Алтайским краем (14%), Омской (12%) и Томской (7%) областями.

Наиболее популярным вкладом в Сбере в первом полугодии 2024 остается "Лучший %". Также спросом пользуются "СберВклад", "Накопительный счет" и "Ежедневный %".

"В Сбере действуют различные программы вкладов и накопительных счетов, позволяющих подобрать оптимальный вариант для любого нашего клиента. Выгодные условия по вкладам сегодня позволяют не только сберегать, но и приумножать размещенные средства", – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка Сбера Максим Волков.

ПАО Сбербанк

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