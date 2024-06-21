МегаФон и Яндекс Браузер развернули работу по борьбе с фишингом

Согласно исследованию, чаще всего мошенники подделывают инвестиционные сайты

21 июня 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KBSeR

Ноутбук. Мошенничество / Фото: freepik (иллюстрация принадлежит ПАО "МегаФон")

МегаФон и Яндекс Браузер в совместном исследовании пришли к выводу, что более 70% фишинговых ссылок в интернете ведут на фальшивые сайты компаний, инвестиционных сервисов и известных брендов. Также злоумышленники часто создают поддельные розыгрыши призов и конкурсы.

Компании за полгода обнаружили более 60% фишинговых ресурсов, которые имитируют популярные инвестиционные сервисы.

Еще 10% составляют фальшивые веб-сайты, замаскированные под известные бренды. Злоумышленники используют доменные имена, похожие на настоящие адреса, например, www.[название бренда].id4007.ru.

Остальные 30% распределены по разным категориям: имитирующие социальные сети, ресурсы с призывами проголосовать за родственников, фальшивые сайты по продаже билетов в театры, кино и на другие массовые мероприятия.

Подделывают ссылки личных кабинетов онлайн-банков и госпорталов. Часто создают сайты для обмена криптовалют и несуществующих розыгрышей.

Исследователи утверждают, что одним из ключевых способов распространения фишинговых ссылок являются спам-атаки через рекламные объявления на сайтах, электронную почту и мессенджеры.

"Фишинговые ссылки, имитирующие разные сервисы и сайты, создают регулярно. В МегаФоне разработана собственная система выявления таких ресурсов, позволяющая эффективно защищать абонентов от мошенничества. Мы решили объединить усилия с Яндекс Браузером, команда которого обладает глубокой экспертизой в борьбе с фишингом", – сказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.Он отметил, что для обеспечения максимальной безопасности важно не переходить по подозрительным ссылкам. Вместо этого следует использовать двухфакторную авторизацию для защиты аккаунта и устанавливать дополнительный пин-код и пароль в настройках мессенджера.

Весной компании начали обмениваться списками фишинговых ссылок. МегаФон для их обнаружения использует умные алгоритмы и анализ данных, а Яндекс Браузер – нейросети. Сотрудничество помогает расширять базу и повышать уровень защиты пользователей.

Напомним, МегаФон также помогает небольшим операторам в Алтайском крае бороться с подменой номеров.

Более 20 из них уже используют систему "Антифрод", основанную на облачных технологиях, чтобы снизить затраты и успешно противостоять подмене.

Кроме того, МегаФон сотрудничает с Министерством цифрового развития в сфере борьбы с фишинговыми сайтами, создавая инструменты для их обнаружения и последующей блокировки.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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