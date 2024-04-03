Сибиряки в марте стали чаще оплачивать покупки с помощью улыбки

Биометрические транзакции возможны благодаря сервису Сбера

03 апреля 2024, 17:45, ИА Амител erid: LjN8KaJz8

Улыбка. Оплата покупок / Фото: pch.vector / freepik.com

Число пользователей сервиса "Оплата улыбкой", который позволяет оплачивать покупки на кассе, просто посмотрев на камеру терминала, и количество биометрических платежей в Сибири в марте выросли на 35%. В некоторых регионах спрос на такую форму оплаты увеличился на 46%. Аналитики Сбера отмечают, что при этом спрос на "Оплату улыбкой" превзошел темпы увеличения числа новых терминалов.

За март количество биометрических операций на новых банковских терминалах в Сибирских регионах превысило 80 тыс. транзакций. А постоянное количество пользователей достигло около 20 тыс. человек.

"Сибиряки по достоинству оценили наше решение – новые терминалы, позволяющие совершать покупки, не прибегая ни к наличным, ни к картам, ни к устройствам с модулем NFC*. Для совершения оплаты теперь достаточно просто посмотреть в камеру, предварительно настроив соответствующий способ оплаты в приложении Сбера," – говорит председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.Красноярский край оказался лидером в Сибири по количеству "Оплат улыбкой" и числу тех, кто готов оплачивать покупки наиболее современным на сегодняшний день способом.

При этом динамика спроса на такой вид операции выше средней по Сибири (40 – 46%) наблюдается сразу в пяти сибирских регионах:

Томской области;

Тыве;

Новосибирской области;

Кузбассе;

Алтайском крае.

А Омская область входит в число лидеров по росту количества пользователей биометрических оплат.

*NFC ("ЭнЭфСи")

ПАО "Сбербанк"

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