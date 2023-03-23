Сибиряки всё чаще пользуются аккредитивами для покупки квартир и машин

А также для других покупок и оформления займов

23 марта 2023, 12:05, ИА Амител

Покупка квартиры / Фото: pch.vector / Freepik

Клиенты Сибирского Сбера всё чаще используют аккредитивную форму расчётов как инструмент защиты своих сделок купли-продажи. Это такой специальный счёт, на котором банк хранит средства покупателя до момента полного исполнения продавцом своих обязательств по договору. Иными словами, банк выступает гарантом между покупателем и продавцом и перечисляет средства продавцу только после соблюдения обеими сторонами оговорённых условий.

В 2023 году банк наблюдает активный интерес своих клиентов в использовании аккредитивов в разных сферах жизни. Например, сегодня применение аккредитивов возможно при покупке любого движимого имущества, оплаты товаров и услуг, выдачи или получении займа, оформлении залоговых объектов, раздела имущества или оформлении наследства и т.д. В этом году сибиряки приобретали с использованием аккредитива автомобили премиум-сегмента, квадроциклы, оплачивали паи и вступительные взносы в ЖСК. Доля подобных сделок с аккредитивом уже показала двукратный рост по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аккредитивы физических лиц традиционно в силу своих невысоких тарифов пользуются повышенным спросом в сделках с недвижимостью – с начала 2023 года сибиряками оформлено уже более 2000 сделок с аккредитивом.

"Мы видим положительную динамику в расчётах наших клиентов через аккредитивы, причём не только в сделках с недвижимостью. Такая тенденция говорит о стремлении клиента защитить свои средства и имущество, нивелируя возможные риски. И Сбер помогает удовлетворить этот запрос простым и удобным способом через аккредитив. Это, в своём роде, уникальный инструмент, который позволяет исключать риски в любых сделках купли-продажи, что особенно актуально, если продавец и покупатель находятся в разных городах", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.