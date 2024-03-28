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Сибиряков пугают пятнами на снегу, от которых собаки помирают после первого нюха

Такие сообщения с предупреждением появляются в разных регионах России

28 марта 2024, 17:00, ИА Амител

Подозрительная собака / Фото: unsplash.com
Подозрительная собака / Фото: unsplash.com

Жителей Кемерова в соцсетях предупреждают о смертельных розовых пятнах на снегу, которые убивают собак, пишет "Сибдепо".

В предупреждении говорится, что такие пятна заметили уже в разных частях города и оставили их, возможно, догхантеры. Якобы собаке достаточно понюхать это розовое вещество, чтобы умереть.

Одинаковое пятно на снегу в Кемерове, Москве и Санкт-Петербурге / Фото: "Сибдепо"

Как выяснило издание, сообщение является фейком, поскольку эту фотографию используют паблики по всей стране. В частности, в 2019 году фото опубликовали на странице одной из ветклиник Санкт-Петербурга.

Собака смотрит через забор / Фото: pxhere.com

Сибиряк выдумал историю про убитых собак и теперь ему грозит штраф до 100 тыс. рублей

Он не подумал о том, что проверкой опубликованных сведений займется полиция
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забавные истории Кемеровская область Собаки Фейки

Комментарии 3

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Гость

18:12:41 28-03-2024

меня больше желтые пятна по всем углам беспокоят. Идти противно все в какашках собачьих.

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Гость

10:31:47 29-03-2024

Гость (18:12:41 28-03-2024) меня больше желтые пятна по всем углам беспокоят. Идти проти...
и не говорите. эти собаки - просто свиньи какие-то, столько бутылок, банок, бумажек от них, ступить некуда. а еще, представьте, шприцы разбрасывают и презервативы Ужас!

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Гость

14:29:14 29-03-2024


а это выгульщики собак постарались.

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