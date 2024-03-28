Сибиряков пугают пятнами на снегу, от которых собаки помирают после первого нюха

Такие сообщения с предупреждением появляются в разных регионах России

28 марта 2024, 17:00, ИА Амител

Подозрительная собака / Фото: unsplash.com

Жителей Кемерова в соцсетях предупреждают о смертельных розовых пятнах на снегу, которые убивают собак, пишет "Сибдепо".

В предупреждении говорится, что такие пятна заметили уже в разных частях города и оставили их, возможно, догхантеры. Якобы собаке достаточно понюхать это розовое вещество, чтобы умереть.

Одинаковое пятно на снегу в Кемерове, Москве и Санкт-Петербурге / Фото: "Сибдепо"

Как выяснило издание, сообщение является фейком, поскольку эту фотографию используют паблики по всей стране. В частности, в 2019 году фото опубликовали на странице одной из ветклиник Санкт-Петербурга.