Сибиряков пугают пятнами на снегу, от которых собаки помирают после первого нюха
Такие сообщения с предупреждением появляются в разных регионах России
28 марта 2024, 17:00, ИА Амител
Подозрительная собака / Фото: unsplash.com
Жителей Кемерова в соцсетях предупреждают о смертельных розовых пятнах на снегу, которые убивают собак, пишет "Сибдепо".
В предупреждении говорится, что такие пятна заметили уже в разных частях города и оставили их, возможно, догхантеры. Якобы собаке достаточно понюхать это розовое вещество, чтобы умереть.
Одинаковое пятно на снегу в Кемерове, Москве и Санкт-Петербурге / Фото: "Сибдепо"
Как выяснило издание, сообщение является фейком, поскольку эту фотографию используют паблики по всей стране. В частности, в 2019 году фото опубликовали на странице одной из ветклиник Санкт-Петербурга.
18:12:41 28-03-2024
меня больше желтые пятна по всем углам беспокоят. Идти противно все в какашках собачьих.
10:31:47 29-03-2024
Гость (18:12:41 28-03-2024) меня больше желтые пятна по всем углам беспокоят. Идти проти...
и не говорите. эти собаки - просто свиньи какие-то, столько бутылок, банок, бумажек от них, ступить некуда. а еще, представьте, шприцы разбрасывают и презервативы Ужас!
14:29:14 29-03-2024
а это выгульщики собак постарались.