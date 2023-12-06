Сибиряку грозит до шести лет тюрьмы за дикпик
На мужчину завели дело о незаконном изготовлении порнографических материалов
06 декабря 2023, 23:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
41-летний житель Омска может сесть на шесть лет за дикпик. Об этом сообщает Baza.
Мужчина отправил фотографию энного места 36-летней женщине, работающей генеральным директором строительной компании в Москве. Получательница фотографии пошла в полицию и заявила о том, что не просила омича о таких снимках.
На мужчину завели уголовное дело о незаконном изготовлении порнографических материалов. Омича задержали.
Если его признают виновным, то ему может грозить до шести лет тюрьмы.
23:16:41 06-12-2023
не одобряю такие вещи, но так скоро за любой прикол будут дело заводить...
06:36:52 07-12-2023
Гость (23:16:41 06-12-2023) не одобряю такие вещи, но так скоро за любой прикол будут де... А как мусорам планы делать? Наркодиллеров и бандитов сложно поймать, а с фэйками дураков пруд пруди.
07:18:41 07-12-2023
Гость (06:36:52 07-12-2023) А как мусорам планы делать? Наркодиллеров и бандитов сложно ... А ты я смотрю, судя по базару, в отрицалове находишься… Прям весь из себя черной масти? Мусора у тебя дома по квартире разбросаны, и во рту у тебя мусор.
09:35:57 07-12-2023
Гость (07:18:41 07-12-2023) Прям весь из себя черной масти масти это легавые и прочие пуделя. черный это цвет
07:15:58 07-12-2023
Гость (23:16:41 06-12-2023) не одобряю такие вещи, но так скоро за любой прикол будут де... Просто представь, что твоей дочери/сестре прислали такой «прикол». Тогда и свое мнение высказывай. И 6 лет ему никто не даст, это максимальная санкция по статье - если порнуху в промышленных масштабах штампуешь. А здесь условка будет. Приколисту наука.
09:47:50 07-12-2023
Гость (07:15:58 07-12-2023) Просто представь, что твоей дочери/сестре прислали такой «пр... И что? Прислали и прислали. Зачем желать их этого трагедию века. Посмеялись над глупым человеком, удалили и забыли. А у вас бедненьких сразу психологическая травма на всю жизнь?
09:29:23 07-12-2023
Что бы поддержать Омича надо всем мужчинам выслать этой женщине свои дики и пики. Считаю ситуацию бабским самоуправством. А теперь попробуйте перевернуть ситуацию-если она вышлет оное? что ей будет? Да ничего, скорее даже заявление не примут.И так во всем.
10:42:06 07-12-2023
нашли манию пипирки свои везде сувать - поделом
11:04:48 07-12-2023
Все стали обиженные!Всюду жалуются, пишут доноры!Стадо обиженных.
12:51:34 07-12-2023
Вообще, в 41 год пора уж мозгов нажить... И знать, что такие фотографии женщин не возбуждают, от слова "совсем"