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Сибиряку грозит до шести лет тюрьмы за дикпик

На мужчину завели дело о незаконном изготовлении порнографических материалов

06 декабря 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

41-летний житель Омска может сесть на шесть лет за дикпик. Об этом сообщает Baza.

Мужчина отправил фотографию энного места 36-летней женщине, работающей генеральным директором строительной компании в Москве. Получательница фотографии пошла в полицию и заявила о том, что не просила омича о таких снимках.

На мужчину завели уголовное дело о незаконном изготовлении порнографических материалов. Омича задержали.

Если его признают виновным, то ему может грозить до шести лет тюрьмы.

полиция

Комментарии 10

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Гость

23:16:41 06-12-2023

не одобряю такие вещи, но так скоро за любой прикол будут дело заводить...

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Гость

06:36:52 07-12-2023

Гость (23:16:41 06-12-2023) не одобряю такие вещи, но так скоро за любой прикол будут де... А как мусорам планы делать? Наркодиллеров и бандитов сложно поймать, а с фэйками дураков пруд пруди.

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Гость

07:18:41 07-12-2023

Гость (06:36:52 07-12-2023) А как мусорам планы делать? Наркодиллеров и бандитов сложно ... А ты я смотрю, судя по базару, в отрицалове находишься… Прям весь из себя черной масти? Мусора у тебя дома по квартире разбросаны, и во рту у тебя мусор.

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Гость

09:35:57 07-12-2023

Гость (07:18:41 07-12-2023) Прям весь из себя черной масти масти это легавые и прочие пуделя. черный это цвет

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Гость

07:15:58 07-12-2023

Гость (23:16:41 06-12-2023) не одобряю такие вещи, но так скоро за любой прикол будут де... Просто представь, что твоей дочери/сестре прислали такой «прикол». Тогда и свое мнение высказывай. И 6 лет ему никто не даст, это максимальная санкция по статье - если порнуху в промышленных масштабах штампуешь. А здесь условка будет. Приколисту наука.

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Гость

09:47:50 07-12-2023

Гость (07:15:58 07-12-2023) Просто представь, что твоей дочери/сестре прислали такой «пр... И что? Прислали и прислали. Зачем желать их этого трагедию века. Посмеялись над глупым человеком, удалили и забыли. А у вас бедненьких сразу психологическая травма на всю жизнь?

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Гость

09:29:23 07-12-2023

Что бы поддержать Омича надо всем мужчинам выслать этой женщине свои дики и пики. Считаю ситуацию бабским самоуправством. А теперь попробуйте перевернуть ситуацию-если она вышлет оное? что ей будет? Да ничего, скорее даже заявление не примут.И так во всем.

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Гость

10:42:06 07-12-2023

нашли манию пипирки свои везде сувать - поделом

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Гость

11:04:48 07-12-2023

Все стали обиженные!Всюду жалуются, пишут доноры!Стадо обиженных.

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гость

12:51:34 07-12-2023

Вообще, в 41 год пора уж мозгов нажить... И знать, что такие фотографии женщин не возбуждают, от слова "совсем"

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