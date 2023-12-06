Сибиряку грозит до шести лет тюрьмы за дикпик

На мужчину завели дело о незаконном изготовлении порнографических материалов

06 декабря 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

41-летний житель Омска может сесть на шесть лет за дикпик. Об этом сообщает Baza.

Мужчина отправил фотографию энного места 36-летней женщине, работающей генеральным директором строительной компании в Москве. Получательница фотографии пошла в полицию и заявила о том, что не просила омича о таких снимках.

На мужчину завели уголовное дело о незаконном изготовлении порнографических материалов. Омича задержали.

Если его признают виновным, то ему может грозить до шести лет тюрьмы.