НОВОСТИПроисшествия

Сидр, которым насмерть травятся люди, ищут по всей России

По предварительным данным, в напитке обнаружили метиловый спирт

05 июня 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Напиток "Мистер Сидр", которым насмерть отравились 12 человек в Поволжье, ищут по всей России. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что Роспотребнадзор потребовал изъять из продажи всю партию опасного продукта.

По предварительным данным, в сидре обнаружили опасный метиловый спирт, который и становится причиной отравлений.

Партию напитка отправили на экспертизу, при этом число пострадавших продолжает расти. Обнаружены случаи отравления и в других регионах России.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

00:18:57 06-06-2023

И хохлы не нужны, с такими импортозамещателями

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Олег

01:12:27 06-06-2023

Бизнесмен» Анар Гусейнов убил ядовитым алкоголем 16 человек. Еще больше — в больницах. Гусейнов задержан.

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Человек

08:05:50 06-06-2023

Частная инициатива спасет Россию...(

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Татьяна

08:51:26 06-06-2023

Лучше бы фотку опубликовали, как он выглядит

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Гость

08:56:42 06-06-2023

Я чуть со стула не упал, у меня в холодильнике мистер, только мистер лис

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