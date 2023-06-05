Сидр, которым насмерть травятся люди, ищут по всей России

По предварительным данным, в напитке обнаружили метиловый спирт

05 июня 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Напиток "Мистер Сидр", которым насмерть отравились 12 человек в Поволжье, ищут по всей России. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что Роспотребнадзор потребовал изъять из продажи всю партию опасного продукта.

По предварительным данным, в сидре обнаружили опасный метиловый спирт, который и становится причиной отравлений.

Партию напитка отправили на экспертизу, при этом число пострадавших продолжает расти. Обнаружены случаи отравления и в других регионах России.