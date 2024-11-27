Сигареты в России подорожают до 135-140 рублей за самую дешевую пачку
Акциз растет в последние четыре года
27 ноября 2024, 15:16, ИА Амител
Сигареты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1214755
В 2025 году стоимость пачки сигарет в России составит от 135 до 140 рублей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Об этом пишет "Газета.ru".
По словам эксперта, за последние четыре года акциз на сигареты вырос с 108 до 129 рублей. В 2025 году ожидается очередное повышение стоимости.
Экономист считает, что рост цен на сигареты может стать одной из причин, по которой люди отказываются от этой вредной привычки. Особенно это касается молодежи и людей с небольшим доходом.
15:19:54 27-11-2024
рост цен на сигареты может стать одной из причин, по которой люди отказываются от этой вредной привычки --- Бред.
09:20:31 28-11-2024
Гость (15:19:54 27-11-2024) рост цен на сигареты может стать одной из причин, по которой... почему бред? я много курила столько лет, сколько многие ещё не прожили, и два года назад мне стало тяжело тратить 10000+ в мес на курево. бросила с первого раза.
15:21:43 27-11-2024
Может куряк меньше будет , очень не приятно особенно на остановках когда из последних сил пытаются выкупить остатки роскоши , забегают в транспорт и выдох...... для всех "великолепный" аромат .Почему Вы так делаете ?
15:24:27 27-11-2024
пить буду но курить не брошу))) 30 оет назад они стоили 23 рубля сейчас 170.. и чтото это не повлияло на меня
15:33:23 27-11-2024
Гость (15:24:27 27-11-2024) пить буду но курить не брошу))) 30 оет назад они стоили 23 р... 30 лет назад точно не помню, а вот в 97-98 Мальборо 7 руб., Парламент 10 руб.
15:36:58 27-11-2024
Четвертый год сажу листовой табак. Сигары конечно как Кубинские не получаются, но вот самосад отменный выходит, забористый. Две три затяжки и накурился. И при этом никакой химии. И ароматный.
21:57:03 27-11-2024
Гость (15:36:58 27-11-2024) Четвертый год сажу листовой табак. Сигары конечно как Кубинс... донник добавляй-ваще приятный вкус и запах
15:39:25 27-11-2024
Все равно у нас очень дешевые сигареты по сравнению с другими странами.
Странно почему эту сферу более активно налогами не хотят покрывать, по 500-1000р продолжат покупать +- в таком же объеме люди
17:32:03 27-11-2024
Гость (15:39:25 27-11-2024) Все равно у нас очень дешевые сигареты по сравнению с другим... У нас и зарплаты не такие как в других странах.
17:47:43 27-11-2024
Гость (17:32:03 27-11-2024) У нас и зарплаты не такие как в других странах.... В Турции намного больше зарплаты? Был там давно, но за пачку Винстона там просили 5 баксов, а у нас он меньше 2-х стоил... Разницы в качестве не заметил. Или у меня вкус на качество не направлен?
15:50:11 27-11-2024
Ну, будем курить контрабандные казахские, сделанные из саксаула.
15:57:32 27-11-2024
Кхм... (15:50:11 27-11-2024) Ну, будем курить контрабандные казахские, сделанные из сакса... Когда лет 5 +/- назад взял "казахскую" пачку сигарет, там производитель был в нашем Санкт-Петербурге... Делайте выводы...
17:42:28 27-11-2024
Кхм... (15:50:11 27-11-2024) Ну, будем курить контрабандные казахские, сделанные из сакса... Если бы из саксаула... Там кизяка больше.