Сигареты в России подорожают до 135-140 рублей за самую дешевую пачку

Акциз растет в последние четыре года

27 ноября 2024, 15:16, ИА Амител

Сигареты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1214755

В 2025 году стоимость пачки сигарет в России составит от 135 до 140 рублей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Об этом пишет "Газета.ru".

По словам эксперта, за последние четыре года акциз на сигареты вырос с 108 до 129 рублей. В 2025 году ожидается очередное повышение стоимости.

Экономист считает, что рост цен на сигареты может стать одной из причин, по которой люди отказываются от этой вредной привычки. Особенно это касается молодежи и людей с небольшим доходом.