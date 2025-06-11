"Сила в подвиге". В Барнаул приехал агитпоезд Минобороны РФ с трофейной военной техникой

Корреспондент amic.ru вместе с другими горожанами встретила поезд, чтобы показать, как это было

11 июня 2025, 17:40, ИА Амител

Агитпоезд Минобороны РФ приехал в Барнаул / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

На железнодорожный вокзал Барнаула 11 июня прибыл агитационный поезд Министерства обороны РФ "Единство в памяти. Сила в подвиге!". Кроме того, горожане увидели железнодорожную платформу с образцами трофейной техники. Как Барнаул встретил агитпоезд – в фоторепортаже amic.ru.

В рамках акции состоялись выступления творческих коллективов и культурно-художественной бригады эшелона.

В состав эшелона вошли несколько тематических вагонов:

"Служение Отечеству – мой выбор";

"80 лет Великой Победе";

"Время героев выбрало нас";

"Невыученные уроки истории";

"Победа куется на земле";

"Всегда на Высоте";

"Флот – Помним! Чтим! Наследуем!";

"Юнармия: путь защитника".

Акция стартовала 19 апреля с торжественного отправления эшелона с Киевского вокзала Москвы. Поезд проедет по всей стране. 3 июля его торжественно встретят на том же Киевском вокзале.