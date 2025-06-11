"Сила в подвиге". В Барнаул приехал агитпоезд Минобороны РФ с трофейной военной техникой
Корреспондент amic.ru вместе с другими горожанами встретила поезд, чтобы показать, как это было
11 июня 2025, 17:40, ИА Амител
На железнодорожный вокзал Барнаула 11 июня прибыл агитационный поезд Министерства обороны РФ "Единство в памяти. Сила в подвиге!". Кроме того, горожане увидели железнодорожную платформу с образцами трофейной техники. Как Барнаул встретил агитпоезд – в фоторепортаже amic.ru.
В рамках акции состоялись выступления творческих коллективов и культурно-художественной бригады эшелона.
В состав эшелона вошли несколько тематических вагонов:
- "Служение Отечеству – мой выбор";
- "80 лет Великой Победе";
- "Время героев выбрало нас";
- "Невыученные уроки истории";
- "Победа куется на земле";
- "Всегда на Высоте";
- "Флот – Помним! Чтим! Наследуем!";
- "Юнармия: путь защитника".
Акция стартовала 19 апреля с торжественного отправления эшелона с Киевского вокзала Москвы. Поезд проедет по всей стране. 3 июля его торжественно встретят на том же Киевском вокзале.
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