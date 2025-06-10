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В Барнаул приедет агитпоезд Минобороны с трофейной военной техникой

Эшелон можно будет посетить 11 июня с 11:00 до 15:00

10 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Агитпоезд "Сила в правде" в 2024 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Агитпоезд "Сила в правде" в 2024 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 июня на железнодорожный вокзал Барнаула прибудет агитационный поезд Министерства обороны РФ "Единство в памяти. Сила в подвиге!".

В состав воинского эшелона войдут несколько тематических вагонов:

  • "Служение Отечеству – мой выбор";
  • "80 лет Великой Победе";
  • "Время героев выбрало нас";
  • "Невыученные уроки истории";
  • "Победа куется на земле";
  • "Всегда на Высоте";
  • "Флот – Помним! Чтим! Наследуем!";
  • "Юнармия: путь защитника".

Кроме того, прибудет железнодорожная платформа с образцами трофейной техники.

В рамках акции пройдет торжественная встреча агитпоезда на вокзале, выступления творческих коллективов и культурно-художественной бригады эшелона, работа пункта отбора на военную службу по контракту и другие мероприятия.

Посетить поезд можно будет с 11:00 до 15:00. Вход свободный для всех желающих.

Акция стартовала 19 апреля с торжественного отправления эшелона с Киевского вокзала Москвы. Поезд проедет по всей стране. 3 июля его торжественно встретят на том же Киевском вокзале.

Отметим, что в охраняемые зоны во время проведения акции запрещено проносить и провозить следующие предметы:

  • взрывчатые вещества и их компоненты;
  • оружие любого типа (в том числе самообороны), боеприпасы, составные части огнестрельного оружия, колющие или режущие предметы, ножи и другое холодное оружие (в том числе элементы военной формы одежды);
  • устройства и изделия, применяющиеся для разбрасывания и распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки);
  • средства маскировки или предметы, которые затрудняют распознавание личности;
  • аэрозольные баллончики, сжатые или сжиженные газы (кроме карманных зажигалок);
  • огнеопасные пиротехнические вещества и изделия, воспламеняющиеся твердые вещества и горючие газы, окисляющиеся вещества и органические перекиси;
  • радиоактивные материалы, токсичные химические вещества, реактивы и бытовая химия;
  • материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера;
  • бронежилеты и корсеты (кроме корсетов, назначенных по медицинским показаниям);
  • наркотические, психотропные и токсичные вещества (в том числе в виде лекарственных средств), инъекционные препараты, медицинские шприцы и иглы (только по назначению врача и со справкой из медицинского учреждения);
  • стеклянные, металлические и пластиковые контейнеры (кроме предназначенных для детского питания), бутылки и банки;
  • все виды жидкостей, парфюмерия и жидкие средства личной гигиены (кроме гигиенических и антисептических салфеток);
  • продукты питания;
  • животных;
  • громоздкие предметы, сумма которых в трех измерениях по длине, высоте, ширине превышает 150 см;
  • флаги и баннеры (разрешены только с государственной памятной и праздничной символикой);
  • древки для флагов или плакатов (кроме гибких пластмассовых длиной до одного метра);
  • печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания (кроме религиозных книг для личного использования);
  • лазерные указки и фонари любого типа;
  • беспилотные воздушные суда и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, а также их составные части;
  • воздушных змеев и воздушные шары;
  • профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки, портативные устройства для зарядки и сменные аккумуляторы мобильных устройств (за исключением аккредитованных СМИ);
  • любые сыпучие вещества (кроме лекарств в заводской упаковке);
  • средства индивидуальной мобильности (велосипеды, электросамокаты, гироскутеры и другие) и необходимые для управления ими средства защиты тела (кроме вспомогательных средств для персональной мобильности, например, кресла-коляски);
  • электронные устройства, нагревающие жидкость (в том числе вейпы);
  • другие опасные и запрещенные на территории РФ вещества и предметы;
  • любые предметы, внешне напоминающие запрещенные, либо их копии и аналоги в соответствии с перечнем.

Барнаул Минобороны

Комментарии 7

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Гость

12:54:15 04-06-2025

работа пункта отбора на военную службу по контракту --- понятно

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Чучмек

13:23:09 04-06-2025

Какими будут границы охраняемых зон? Если люди идут на электричку, им даже бутылку воды и средство от комаров пронести с собой будет нельзя?

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Гость

15:23:13 04-06-2025

Лучше бы список, что можно приносить?

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Гость

20:06:07 04-06-2025

В рабочий день с 11 до 15
Ну как так то

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мимопроходил

08:58:07 05-06-2025

в рабочий день, это специально так время выбрали?
смогут не только лишь все сходить посмотреть

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Musik

08:22:48 11-06-2025

мимопроходил (08:58:07 05-06-2025) в рабочий день, это специально так время выбрали?смогут ... Орешников отгрузят в 404 тоже в рабочее время. В новостях покажут. Смотрите.

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Гость

09:52:54 11-06-2025

мимопроходил (08:58:07 05-06-2025) в рабочий день, это специально так время выбрали?смогут ... Чего там смотреть?

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