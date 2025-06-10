Эшелон можно будет посетить 11 июня с 11:00 до 15:00

10 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Агитпоезд "Сила в правде" в 2024 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 июня на железнодорожный вокзал Барнаула прибудет агитационный поезд Министерства обороны РФ "Единство в памяти. Сила в подвиге!".

В состав воинского эшелона войдут несколько тематических вагонов:

"Служение Отечеству – мой выбор";

"80 лет Великой Победе";

"Время героев выбрало нас";

"Невыученные уроки истории";

"Победа куется на земле";

"Всегда на Высоте";

"Флот – Помним! Чтим! Наследуем!";

"Юнармия: путь защитника".

Кроме того, прибудет железнодорожная платформа с образцами трофейной техники.

В рамках акции пройдет торжественная встреча агитпоезда на вокзале, выступления творческих коллективов и культурно-художественной бригады эшелона, работа пункта отбора на военную службу по контракту и другие мероприятия.

Посетить поезд можно будет с 11:00 до 15:00. Вход свободный для всех желающих.

Акция стартовала 19 апреля с торжественного отправления эшелона с Киевского вокзала Москвы. Поезд проедет по всей стране. 3 июля его торжественно встретят на том же Киевском вокзале.

Отметим, что в охраняемые зоны во время проведения акции запрещено проносить и провозить следующие предметы: