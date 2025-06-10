В Барнаул приедет агитпоезд Минобороны с трофейной военной техникой
Эшелон можно будет посетить 11 июня с 11:00 до 15:00
10 июня 2025, 18:30, ИА Амител
11 июня на железнодорожный вокзал Барнаула прибудет агитационный поезд Министерства обороны РФ "Единство в памяти. Сила в подвиге!".
В состав воинского эшелона войдут несколько тематических вагонов:
- "Служение Отечеству – мой выбор";
- "80 лет Великой Победе";
- "Время героев выбрало нас";
- "Невыученные уроки истории";
- "Победа куется на земле";
- "Всегда на Высоте";
- "Флот – Помним! Чтим! Наследуем!";
- "Юнармия: путь защитника".
Кроме того, прибудет железнодорожная платформа с образцами трофейной техники.
В рамках акции пройдет торжественная встреча агитпоезда на вокзале, выступления творческих коллективов и культурно-художественной бригады эшелона, работа пункта отбора на военную службу по контракту и другие мероприятия.
Посетить поезд можно будет с 11:00 до 15:00. Вход свободный для всех желающих.
Акция стартовала 19 апреля с торжественного отправления эшелона с Киевского вокзала Москвы. Поезд проедет по всей стране. 3 июля его торжественно встретят на том же Киевском вокзале.
Отметим, что в охраняемые зоны во время проведения акции запрещено проносить и провозить следующие предметы:
- взрывчатые вещества и их компоненты;
- оружие любого типа (в том числе самообороны), боеприпасы, составные части огнестрельного оружия, колющие или режущие предметы, ножи и другое холодное оружие (в том числе элементы военной формы одежды);
- устройства и изделия, применяющиеся для разбрасывания и распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки);
- средства маскировки или предметы, которые затрудняют распознавание личности;
- аэрозольные баллончики, сжатые или сжиженные газы (кроме карманных зажигалок);
- огнеопасные пиротехнические вещества и изделия, воспламеняющиеся твердые вещества и горючие газы, окисляющиеся вещества и органические перекиси;
- радиоактивные материалы, токсичные химические вещества, реактивы и бытовая химия;
- материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера;
- бронежилеты и корсеты (кроме корсетов, назначенных по медицинским показаниям);
- наркотические, психотропные и токсичные вещества (в том числе в виде лекарственных средств), инъекционные препараты, медицинские шприцы и иглы (только по назначению врача и со справкой из медицинского учреждения);
- стеклянные, металлические и пластиковые контейнеры (кроме предназначенных для детского питания), бутылки и банки;
- все виды жидкостей, парфюмерия и жидкие средства личной гигиены (кроме гигиенических и антисептических салфеток);
- продукты питания;
- животных;
- громоздкие предметы, сумма которых в трех измерениях по длине, высоте, ширине превышает 150 см;
- флаги и баннеры (разрешены только с государственной памятной и праздничной символикой);
- древки для флагов или плакатов (кроме гибких пластмассовых длиной до одного метра);
- печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания (кроме религиозных книг для личного использования);
- лазерные указки и фонари любого типа;
- беспилотные воздушные суда и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, а также их составные части;
- воздушных змеев и воздушные шары;
- профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки, портативные устройства для зарядки и сменные аккумуляторы мобильных устройств (за исключением аккредитованных СМИ);
- любые сыпучие вещества (кроме лекарств в заводской упаковке);
- средства индивидуальной мобильности (велосипеды, электросамокаты, гироскутеры и другие) и необходимые для управления ими средства защиты тела (кроме вспомогательных средств для персональной мобильности, например, кресла-коляски);
- электронные устройства, нагревающие жидкость (в том числе вейпы);
- другие опасные и запрещенные на территории РФ вещества и предметы;
- любые предметы, внешне напоминающие запрещенные, либо их копии и аналоги в соответствии с перечнем.
12:54:15 04-06-2025
работа пункта отбора на военную службу по контракту --- понятно
13:23:09 04-06-2025
Какими будут границы охраняемых зон? Если люди идут на электричку, им даже бутылку воды и средство от комаров пронести с собой будет нельзя?
15:23:13 04-06-2025
Лучше бы список, что можно приносить?
20:06:07 04-06-2025
В рабочий день с 11 до 15
Ну как так то
08:58:07 05-06-2025
в рабочий день, это специально так время выбрали?
смогут не только лишь все сходить посмотреть
08:22:48 11-06-2025
мимопроходил (08:58:07 05-06-2025) в рабочий день, это специально так время выбрали?смогут ... Орешников отгрузят в 404 тоже в рабочее время. В новостях покажут. Смотрите.
09:52:54 11-06-2025
мимопроходил (08:58:07 05-06-2025) в рабочий день, это специально так время выбрали?смогут ... Чего там смотреть?