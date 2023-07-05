Метеозависимым людям придется мучиться больше двух дней, предупреждают специалисты

05 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Для метеозависимых людей июль будет омрачен затяжной и мощной магнитной бурей в середине месяца. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Но и до этой бури будут дни, когда возмущенная магнитосфера будет сильно влиять на людей, отмечают специалисты.

О том, когда в июле 2023 года нас ждёт мощная магнитная буря и что нужно делать, чтобы от нее спастись, - в материале amic.ru.

1 Когда ближайшая магнитная буря? 1 и 2 июля. Ближайшее возмущение ожидается 8 числа. Но его мощность не достигнет и G1: по классификации Геомагнитные возмущения в июле этого года уже были. По данным экспертов, это произошло. Ближайшее возмущение ожидается. Но его мощность не достигнет и G1: по классификации лаборатории это не считается даже слабой магнитной бурей. Но сторонники теории магнитных бурь считают, что метеозависимые люди способны ощущать на себе даже такие колебания.

2 Когда самая мощная магнитная буря в июле 2023 года? По данным ученых, главный геомагнитный всплеск ожидается 12 и 13 июля. Отмечается, что это будет затяжная магнитная буря.

3 Насколько мощной будет эта буря? В первый день, 12 июля, мощность бури составит G1. Это считается слабой бурей. А вот 13 июля сила геомагнитных возмущений может достигнуть G2. Это уже средняя магнитная буря, воздействие которой может ощутить на себе большее количество людей.

4 Что будет после мощного магнитного удара? После того, как затяжная буря стихнет, ученые обещают "геомагнитное затишье". Продлится оно довольно долго - как минимум до 23 июля. А вот что будет дальше, неизвестно: пока на более поздний период прогноза у лаборатории нет.

5 Разве это правда, что магнитные бури на нас влияют? Неизвестно. Дело в том, что у теории магнитных бурь есть как сторонники, как и противники. Одни верят, что геомагнитные возмущения способны сильно воздействовать на наши организм и самочувствие. Другие считают, что всё это выдумка, и никакого влияния у магнитных бурь нет.

6 На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь? Магнитные бури могут обострить уже имеющиеся хронические заболевания, передает РИА Новости Крым мнение кардиолога Елены Доля. По ее словам, к магнитным бурям более восприимчивы пациенты с гипертензией, нарушениями ритма, ишемической болезнью сердце, заболеваниями суставов и органов дыхания. Также в опасности и люди с проблемами нервной системы: они жалуются на слабость, апатию и депрессию во время магнитных бурь.