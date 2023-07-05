Сильная и затяжная магнитная буря. Когда она будет в июле и чем опасна для людей?
Метеозависимым людям придется мучиться больше двух дней, предупреждают специалисты
05 июля 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Для метеозависимых людей июль будет омрачен затяжной и мощной магнитной бурей в середине месяца. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Но и до этой бури будут дни, когда возмущенная магнитосфера будет сильно влиять на людей, отмечают специалисты.
О том, когда в июле 2023 года нас ждёт мощная магнитная буря и что нужно делать, чтобы от нее спастись, - в материале amic.ru.
1
Когда ближайшая магнитная буря?
Геомагнитные возмущения в июле этого года уже были. По данным экспертов, это произошло 1 и 2 июля. Ближайшее возмущение ожидается 8 числа. Но его мощность не достигнет и G1: по классификации лаборатории это не считается даже слабой магнитной бурей. Но сторонники теории магнитных бурь считают, что метеозависимые люди способны ощущать на себе даже такие колебания.
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Когда самая мощная магнитная буря в июле 2023 года?
По данным ученых, главный геомагнитный всплеск ожидается 12 и 13 июля. Отмечается, что это будет затяжная магнитная буря.
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Насколько мощной будет эта буря?
В первый день, 12 июля, мощность бури составит G1. Это считается слабой бурей. А вот 13 июля сила геомагнитных возмущений может достигнуть G2. Это уже средняя магнитная буря, воздействие которой может ощутить на себе большее количество людей.
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Что будет после мощного магнитного удара?
После того, как затяжная буря стихнет, ученые обещают "геомагнитное затишье". Продлится оно довольно долго - как минимум до 23 июля. А вот что будет дальше, неизвестно: пока на более поздний период прогноза у лаборатории нет.
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Разве это правда, что магнитные бури на нас влияют?
Неизвестно. Дело в том, что у теории магнитных бурь есть как сторонники, как и противники. Одни верят, что геомагнитные возмущения способны сильно воздействовать на наши организм и самочувствие. Другие считают, что всё это выдумка, и никакого влияния у магнитных бурь нет.
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На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь?
Магнитные бури могут обострить уже имеющиеся хронические заболевания, передает РИА Новости Крым мнение кардиолога Елены Доля. По ее словам, к магнитным бурям более восприимчивы пациенты с гипертензией, нарушениями ритма, ишемической болезнью сердце, заболеваниями суставов и органов дыхания.
Также в опасности и люди с проблемами нервной системы: они жалуются на слабость, апатию и депрессию во время магнитных бурь.
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Что делать, чтобы нормально перенести магнитную бурю?
Врачи советуют пить больше воды, отказаться от алкоголя, а также не есть много жирного и жареного. Помогут перенести магнитную бурю занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон.
Впрочем, эти советы отлично подойдут не только для магнитных бурь, но и вообще для нашей жизни.
11:44:53 05-07-2023
Неприятность эту - мы переживем! )))) Вот совсем недавно были бури и G4-5 и норм
14:37:30 05-07-2023
кому-то норм, а кто-то пластом лежит во время этого ада. не ровняйте всех по себе.
00:08:14 06-07-2023
Согласен с Элен. Для меня это головные боли