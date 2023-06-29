Некоторые считают, что в июле произойдет самая мощная магнитная буря в году

29 июня 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В июле 2023 года геомагнитное поле Земли будет в очень "тревожном" состоянии. А все потому, что на нашу планету обрушится сразу несколько мощных магнитных бурь. Некоторые люди считают, что в эти периоды Солнце очень сильно на нас влияет и бьет по организму.

О том, когда ждать магнитные бури в июле 2023-го и насколько мощными они будут, читайте в материале amic.ru.

1 Когда будут магнитные бури в июле 2023 года? Первая магнитная буря произойдет уже в самом начале месяца: 1 и 2 июля. Впрочем, она будет довольно слабой – не более трех баллов. А вот возмущение магнитосферы, которое ожидается 8 июля, будет чуть мощнее – четыре балла. Эксперты называют геоудар такой силы "малой магнитной бурей". Еще одна слабая магнитная буря будет 24-25 июля, ее мощность составит 3 балла.

2 Когда будет самая мощная и разрушительная магнитная буря в июле 2023 года? Самая мощная магнитная буря станет третьей по счету в июле. Ожидается, что она продлится аж десять дней – с 12 по 22 июля. И это при том, что магнитные возмущения с первого дня будут мощными – 5 баллов. А вот уже 13 июля мощность магнитной бури составит 6 баллов. По классификации это сильная магнитная буря. Некоторые специалисты даже считают, что это будет самое сильное геомагнитное возмущение в 2023 году.

3 Что такое магнитная буря? Магнитной бурей называют длительное возмущение геомагнитного поля Земли – от нескольких часов до нескольких дней. Обычно эти колебания связаны со вспышками на Солнце. Солнечный ветер устремляется к Земле и нарушает нашу магнитосферу.

4 С чего все решили, что магнитные бури влияют на человека? Не все. Вопрос остается открытым. Очень много авторитетных ученых считают, что никакого влияния магнитных бурь на человека не существует. Но есть и те, кто верит, что вспышки на Солнце неизменно сказываются на нашем здоровье. Верить в это или нет – дело каждого.

5 На что жалуются люди во время магнитных бурь? Самые частые жалобы – скачки артериального давления, проблемы с сердцем, головная боль и дискомфорт в суставах.