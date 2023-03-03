Сильная магнитная буря накроет Алтайский край в конце марта

Колебания поля Земли жители региона начнут ощущать уже 25 марта

03 марта 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сильная магнитная буря может накрыть Алтайский край в конце марта. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, возбуждение магнитосферы прогнозируют 26 марта.

Уровень колебаний достигнет отметки G3, что интерпретируется как "сильная магнитная буря". При этом меняться геомагнитный фон начнёт чуть раньше – ощутить изменения жители региона смогут ещё 25 марта.

Напомним, что прошлая серьёзная магнитная буря обрушилась на Алтайский край в феврале. Тогда колебания поля можно было ощутить в ночь на 18 февраля.