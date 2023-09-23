23 и 24 сентября вероятность магнитной бури оценивается в 25 и 20% соответственно. Вероятность сильного магнитного шторма также возросла — до 5%

23 сентября 2023, 07:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В эти выходные на Земле ожидается очередная магнитная буря. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пика она достигнет к утру понедельника, 25 сентября, однако уже в субботу и воскресенье риск возмущений магнитосферы ощутимо возрастет.

Согласно данным ученых, пик магнитной бури придется на раннее утро 25 сентября. Колебания магнитосферы достигнут уровня G1, что соответствует "слабой буре". Однако даже она может вызвать у метеочувствительных людей недомогание, а в работе спутников и энергосистем – перебои.

Отметим, что 23 и 24 сентября вероятность магнитной бури оценивается в 25 и 20% соответственно. Вероятность сильного магнитного шторма также возросла – до 5%.

Следующая ощутимая буря ожидается уже 16 октября. По предположению экспертов, ее уровень также будет соответствовать G1.