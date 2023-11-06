Сильная магнитная буря продолжается на Земле уже второй день

Согласно оценке ученых, вероятность магнитной бури сохраняется на уровне 35%, а сильного магнитного шторма — на уровне 20%

06 ноября 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Мощная магнитная буря продолжается на Земле. Согласно данным экспертов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сейчас возмущение магнитосферы спало по сравнению с ночью и находится на уровне G1.

Согласно оценке ученых, вероятность магнитной бури на понедельник, 6 ноября, сохраняется на уровне 35%. Вероятность сильного магнитного шторма – на уровне 20%. Ко вторнику, 7 ноября, первый показатель снизится до 15%, а второй – до 1%. Однако расслабляться не стоит, поскольку к среде, 8 ноября, вероятность магнитной бури снова вырастет – до 20%, а сильного шторма – до 5%.

Отметим, что минувшей ночью магнитная буря вызвала северное сияние: увидеть его можно было на Урале, в Сибири, в некоторых регионах Центральной и Южной России, а также на Украине. По сообщениям экспертов, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла показателя G3.