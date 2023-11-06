Красное северное сияние накрыло Алтайский край ночью. Фото
Причиной стала мощная магнитная буря, вызванная сильной вспышкой на Солнце
06 ноября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Мощная магнитная буря минувшей ночью вызвала необычное красное северное сияние. И если обычно это природное явление видно в северных широтах России, то сегодня небо окрасилось и в Алтайском крае.
По сообщениям очевидцев, увидеть сияние можно было на Урале, в Сибири, в некоторых регионах центральной и южной России, а также на Украине. По сообщениям экспертов, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла показателя G3: такие колебания могут привести к перебоям в энергосистемах, нарушить навигацию и спутниковую связь.
10:37:07 06-11-2023
Наташа, вставай! Мы всё проспали, Наташ! Вообще всё красивое!
14:10:53 06-11-2023
Батька уже и в Сибири
17:00:33 06-11-2023
Блин. Такое бывает раз в 50-100 лет. Очень жалко что пропустил.
20:00:56 06-11-2023
В Барнауле разве было видно?
21:31:30 06-11-2023
Ох не к добру это... Голод будет
06:43:46 07-11-2023
Это приближения к Судному Дню ни один ученый не сможет узнать о том что это начало Судного Дня! Верите или нет ваши проблемы, но когда солнце сожгет все живое на земле потом не вспоминайте мои слова.