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Красное северное сияние накрыло Алтайский край ночью. Фото

Причиной стала мощная магнитная буря, вызванная сильной вспышкой на Солнце

06 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Мощная магнитная буря минувшей ночью вызвала необычное красное северное сияние. И если обычно это природное явление видно в северных широтах России, то сегодня небо окрасилось и в Алтайском крае.

По сообщениям очевидцев, увидеть сияние можно было на Урале, в Сибири, в некоторых регионах центральной и южной России, а также на Украине. По сообщениям экспертов, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла показателя G3: такие колебания могут привести к перебоям в энергосистемах, нарушить навигацию и спутниковую связь.

магнитные бури чудеса природы

Комментарии 6

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Элен без ребят

10:37:07 06-11-2023

Наташа, вставай! Мы всё проспали, Наташ! Вообще всё красивое!

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Павел

14:10:53 06-11-2023

Батька уже и в Сибири

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Гость

17:00:33 06-11-2023

Блин. Такое бывает раз в 50-100 лет. Очень жалко что пропустил.

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Гость

20:00:56 06-11-2023

В Барнауле разве было видно?

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...

21:31:30 06-11-2023

Ох не к добру это... Голод будет

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Гость

06:43:46 07-11-2023

Это приближения к Судному Дню ни один ученый не сможет узнать о том что это начало Судного Дня! Верите или нет ваши проблемы, но когда солнце сожгет все живое на земле потом не вспоминайте мои слова.

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