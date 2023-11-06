Красное северное сияние накрыло Алтайский край ночью. Фото

Причиной стала мощная магнитная буря, вызванная сильной вспышкой на Солнце

06 ноября 2023, 09:15, ИА Амител





















Фото: "Инцидент Барнаул"

Мощная магнитная буря минувшей ночью вызвала необычное красное северное сияние. И если обычно это природное явление видно в северных широтах России, то сегодня небо окрасилось и в Алтайском крае.

По сообщениям очевидцев, увидеть сияние можно было на Урале, в Сибири, в некоторых регионах центральной и южной России, а также на Украине. По сообщениям экспертов, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла показателя G3: такие колебания могут привести к перебоям в энергосистемах, нарушить навигацию и спутниковую связь.