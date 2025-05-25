Сильное землетрясение произошло на Алтае
В 50-километровую зону попали населенные пункты Бельтир, Чаган-Узун, Ортолык, Кызыл-Таш
25 мая 2025, 10:45, ИА Амител
Источник: пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Кош-Агачском районе в 09:35 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
В 50-километровую зону попали населенные пункты Бельтир, Чаган-Узун, Ортолык, Кызыл-Таш, Новый Бельтир, Кош-Агач, Тобелер, Кокоря, Мухор-Тархата. По шкале MSK-64 интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 7,0 балла.
О каких-либо разрушениях не сообщается.
11:22:58 25-05-2025
Вот туристам повезло, кто в это время около Акташа был.
Новые ощущения.
Мелкие-то землетрясения, когда нет разрушений и пострадавших, только в радость, нервишки пощикотать.