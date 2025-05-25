Сильное землетрясение произошло на Алтае

В 50-километровую зону попали населенные пункты Бельтир, Чаган-Узун, Ортолык, Кызыл-Таш

25 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Источник: пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Кош-Агачском районе в 09:35 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

В 50-километровую зону попали населенные пункты Бельтир, Чаган-Узун, Ортолык, Кызыл-Таш, Новый Бельтир, Кош-Агач, Тобелер, Кокоря, Мухор-Тархата. По шкале MSK-64 интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 7,0 балла.

О каких-либо разрушениях не сообщается.