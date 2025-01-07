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Сильное землетрясение в Тибете унесло жизни 53 человек

Еще несколько десятков человек получили серьезные травмы

07 января 2025, 13:05, ИА Амител

Последствия землетрясения в Китае / Фото: кадр из трансляции "Синьхуа"
Последствия землетрясения в Китае / Фото: кадр из трансляции "Синьхуа"

Крупное землетрясение произошло в Тибете на юго-западе Китая. В результате стихии погибло не менее 53 человек и еще около сотни получили серьезные травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьуха.

"По состоянию на 12:30 (7:30 мск. – Прим. ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека", – говорится в заявлении оперативного штаба Тибетского автономного района КНР по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения.

Отметим, серия мощных подземных толчков магнитудой до 7,1 сотрясла Тибет в ночь на 7 января. Эпицентр землетрясения находился в китайском округе Шигадзе вблизи границ с Непалом и Индией.

Фото: www.gorno-altaisk.info

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Китай Землетрясения

Комментарии 1

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Гость

15:56:22 07-01-2025

У меня дома сегодня впервом часу ночи упал на бок пакет с автомобильными железками, который около месяца стоял без движений. Сейчас глянул, до Барнаул дошла волна около 1 балла

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