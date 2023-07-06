"Сильной страну делают учителя": в Барнауле проходит масштабная конференция педагогов

Ее проводит Фонд Андрея Мельниченко, который помогает развивать талантливых школьников и поддерживает учителей

06 июля 2023, 13:05, ИА Амител

Педагоги из разных регионов страны на конференции Фонда Андрея Мельниченко в Барнауле / Фото: пресс-служба фонда

Около 2% людей планеты рождаются одаренными, и только десятая часть из них раскрывает в себе этот потенциал. Такую субъективную, но очень важную для мира, где самый ценный ресурс – человек, оценку дал Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко. Одно из главных направлений его работы – поддержка и развитие талантливых детей. Вопрос "Как это сделать?" в эти дни в Барнауле обсуждают на VI Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко.

300 педагогов со всей страны

Как помочь талантливому ребенку раскрыть свой потенциал, как подготовить новое поколение тех, кто будет развивать Россию, как сохранить кадры и не дать им уехать из страны – об этом и не только 300 педагогов, ученых и экспертов из разных регионов страны будут говорить четыре дня.

Представительство очень широкое – Москва, Алтайский и Ставропольский края, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Свердловская и Тульская области, Татарстан и другие регионы.

"Это люди, которые буквально совершают подвиг, ведь с талантливыми детьми работать непросто. Педагоги делают очень важную работу – раскрывают их потенциал", – отметил ректор Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова Андрей Марков.

Андрей Марков / Фото: пресс-служба фонда

Именно на площадке АлтГТУ уже в третий раз проходит конференция. И именно здесь с 2017 года работает (и очень успешно, судя по количеству победителей и призеров предметных олимпиад и конкурсов проектов) один из девяти образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко – "Наследники Ползунова".

"Мы пригласили интересных спикеров, специалистов в разных областях. Но самое главное то, что все участники – люди с большим опытом, лучшие в профессии, и они будут делиться знаниями друг с другом. Такое общение очень важно и для системы образования в целом, и системы наших центров. Это такой большой дискуссионный клуб", – добавил Александр Чередник.

И делиться есть чем. У каждого преподавателя много уникальных кейсов, и замечательно, что у педагогов из разных регионов есть площадка, где они могут встретиться, рассказала amic.ru руководитель Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Квант" в Новомосковске Анна Шевченко.





















Участники конференции Фонда Андрея Мельниченко в Барнауле / Фото: пресс-служба фонда

Не год, а каждый день

2023-й объявлен в России Годом педагога и наставника. Поэтому конференция приобрела еще более весомое значение. Но Александр Чередник уверен, чествовать и поддерживать учителей нужно не в какой-то определенный год, а каждый день.

"Тут уже правильная мысль прозвучала, фраза Бисмарка: "Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники". Это действительно так. Сильной страну делают учителя. Надо многое менять в системе образования, чтобы эта работа была более эффективной, а дети – более подготовленными к жизни", – подчеркнул исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко.

Александр Чередник / Фото: пресс-служба фонда

Одной зарплаты мало

Но чтобы добиваться результатов, педагог должен работать в хороших условиях. И речь не только про заработную плату.

"Да, оплата труда в регионах возмутительная. Я даже не понимаю, как это возможно. Но даже когда учитель будет получать по миллиону рублей, это не повысит качество образования. Москва тому пример. У нас очень приличные зарплаты, и что, московские ученики везде первые? Да нет же", – считает спикер конференции, научный журналист, главный редактор журнала "Химия и жизнь" Любовь Стрельникова.

Так что же надо делать? На панельной дискуссии выделили несколько ключевых проблем. Например, низкий статус учительской профессии.

"Учитель же сегодня совершенно бесправен. В Москве родители приходят на разборки в школу сразу с адвокатами. Нужно законодательно защитить педагогов от "яжематерей"", – отметила Стрельникова.

Кстати, в Алтайском крае не так давно приняли закон о статусе педагога. В нем зафиксированы меры поддержки педагогических работников на региональном уровне.

Ректор Андрей Марков одной из ключевых проблем образования, не только среднего, но и высшего, считает недостаток практики. "Надо больше практики и в самом образовании. 3D-принтер – это хорошо, но и ножовкой и дрелью работать тоже надо уметь", – подчеркнул Марков.

Еще одна "головная боль" ­– отток кадров.

"Да, некоторые молодые и талантливые уезжают из региона. И это неизбежно. Конечно, мы должны создавать условия, чтобы они оставались здесь. И чтобы они вернулись. И работа Центра "Наследники Ползунова" – это уже большой вклад в это дело", – уверен заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Он добавил, что регион благодарен Фонду за такую поддержку не только детей, но и педагогов.

Игорь Степаненко / Фото: пресс-служба фонда

Вызовы времени

Конференция 2023 года проходит в особых условиях: сейчас перед системой образования (впрочем, как и перед всеми остальными сферами жизни) стоит масштабная задача трансформации с учетом вызовов времени.

"Наша система показала устойчивость, но она может давать намного больше. Нам надо проанализировать, что изменилось, какие вызовы ставит действительность, что нам надо сделать для страны. Ведь в наших руках самое большое богатство – не нефть, не золото, не территории, а наши дети, наши таланты. Именно они будут создавать новые технологии, по которым мы будем жить", – подчеркнул Александр Чередник.

При этом он уверен, что российскому образованию совершенно ничего не мешает развиваться. Просто надо четко понимать, как и что теперь делать. И именно это сейчас обсуждают несколько сотен педагогов со всей страны.

Кстати, стать "наследником Ползунова" может любой школьник, увлекающийся естественно-математическими науками. Ограничений нет, но стоит понимать, что обучение здесь очень серьезное. Это не кружок, который можно посещать от случая к случаю, это крупный образовательный центр с опытными педагогами, солидной материально-технической базой, насыщенными программами и глубокими знаниями. Заниматься придется много. Но и результата можно достичь высокого – многие учащиеся набирают высокие баллы на ЕГЭ, становятся призерами и победителями всероссийских олимпиад и благодаря этому без экзаменов поступают в ведущие вузы страны, получают от Фонда весомые денежные премии (совсем недавно ребятам, достигшим успехов на олимпиадных турнирах в этом году, были вручены премии в размере от 100 до 500 тысяч рублей). Набор юных талантов ведется уже сейчас.