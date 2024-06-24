Сильные ливни, грозы, град. На Алтайский край надвигается шторм
Ожидается усиление ветра до 22 м/с, при грозах – до 25 м/с и более
24 июня 2024, 22:20, ИА Амител
В ближайшее время с сохранением ночью 25-го июня в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с, при грозах – до 25 м/с и более. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Жителей региона призвали пережидать сильный ветер в капитальном строении. При грозе автомобилистам следует припарковаться: ливни резко ухудшают видимость на дороге и сцепление с полотном. Кроме того, вспышки молний могут ослепить водителя.
Отметим, что после бури в Алтайский край вернется аномальная жара. По данным регионального ЦГМС, с 25-го по 27-е число включительно столбики термометров покажут от +30 до +36°С.
23:20:28 24-06-2024
На Яровое из Казахстана приблизилось не большое облачко, которое стремительно превратилось во что то необъятное, ураган, ломало ветви на деревьях, ливень как из ведра, несколько раз грохотал по крыше град от мелкого до грецкого, огород превратился, как Москве в водоем с глубиной, так что мыши плавали в разные стороны. Весной такого потопа не было. Вот еще одно Божье наказание получили.
07:49:02 25-06-2024
Гость (23:20:28 24-06-2024) На Яровое из Казахстана приблизилось не большое облачко, кот... Это потамучто вы в церковь не ходите
08:58:03 25-06-2024
Гость (07:49:02 25-06-2024) Это потамучто вы в церковь не ходите... В церковь не ходил, не хожу и не буду ходить ибо там блуд и зловредные действа для Бога происходят. 1 И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говорил со мной и сказал: иди сюда, я покажу тебе суд над блудницей великой, сидящей на водах многих,
2 с которой впали в блуд цари земные, и опьянели населяющие землю от вина блуда её.
Откровение Иоанна 17 глава
23:23:15 24-06-2024
Не будет никакого дождя. Ваши прогнозы вообще не точны.
00:27:43 25-06-2024
Не верный прогноз.
05:43:36 25-06-2024
И где ливень? Разогнать эту пресс-службу к чертям!
12:22:51 25-06-2024
Гость (05:43:36 25-06-2024) И где ливень? Разогнать эту пресс-службу к чертям! ... https://www.amic.ru/news/shtorm-s-gradom-obrushilsya-na-slavgorod-i-yarovoe-544672
07:41:10 25-06-2024
Ну вот снова обманули , где ваш ураган , мы его так ждали
14:39:01 25-06-2024
Сергей (07:41:10 25-06-2024) Ну вот снова обманули , где ваш ураган , мы его так ждали... Урагана мы точно не ждали. У нас 16 июня в Барнауле итак была гроза с уроганным ветром. Правда стеной прошла, в отдельных районах, но нашу поляну-захватило(
А во дождь нужен- правда.