НОВОСТИПроисшествия

Сильные ливни, грозы, град. На Алтайский край надвигается шторм

Ожидается усиление ветра до 22 м/с, при грозах – до 25 м/с и более

24 июня 2024, 22:20, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1089395
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1089395

В ближайшее время с сохранением ночью 25-го июня в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с, при грозах – до 25 м/с и более. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Жителей региона призвали пережидать сильный ветер в капитальном строении. При грозе автомобилистам следует припарковаться: ливни резко ухудшают видимость на дороге и сцепление с полотном. Кроме того, вспышки молний могут ослепить водителя.

Отметим, что после бури в Алтайский край вернется аномальная жара. По данным регионального ЦГМС, с 25-го по 27-е число включительно столбики термометров покажут от +30 до +36°С.

Алтайский край Погода МЧС

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

23:20:28 24-06-2024

На Яровое из Казахстана приблизилось не большое облачко, которое стремительно превратилось во что то необъятное, ураган, ломало ветви на деревьях, ливень как из ведра, несколько раз грохотал по крыше град от мелкого до грецкого, огород превратился, как Москве в водоем с глубиной, так что мыши плавали в разные стороны. Весной такого потопа не было. Вот еще одно Божье наказание получили.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:02 25-06-2024

Гость (23:20:28 24-06-2024) На Яровое из Казахстана приблизилось не большое облачко, кот... Это потамучто вы в церковь не ходите

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:03 25-06-2024

Гость (07:49:02 25-06-2024) Это потамучто вы в церковь не ходите... В церковь не ходил, не хожу и не буду ходить ибо там блуд и зловредные действа для Бога происходят. 1 И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говорил со мной и сказал: иди сюда, я покажу тебе суд над блудницей великой, сидящей на водах многих,
2 с которой впали в блуд цари земные, и опьянели населяющие землю от вина блуда её.
Откровение Иоанна 17 глава

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

23:23:15 24-06-2024

Не будет никакого дождя. Ваши прогнозы вообще не точны.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

00:27:43 25-06-2024

Не верный прогноз.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:43:36 25-06-2024

И где ливень? Разогнать эту пресс-службу к чертям!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:51 25-06-2024

Гость (05:43:36 25-06-2024) И где ливень? Разогнать эту пресс-службу к чертям! ... https://www.amic.ru/news/shtorm-s-gradom-obrushilsya-na-slavgorod-i-yarovoe-544672

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:41:10 25-06-2024

Ну вот снова обманули , где ваш ураган , мы его так ждали

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:01 25-06-2024

Сергей (07:41:10 25-06-2024) Ну вот снова обманули , где ваш ураган , мы его так ждали... Урагана мы точно не ждали. У нас 16 июня в Барнауле итак была гроза с уроганным ветром. Правда стеной прошла, в отдельных районах, но нашу поляну-захватило(
А во дождь нужен- правда.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров