Сильные ливни, грозы, град. На Алтайский край надвигается шторм

Ожидается усиление ветра до 22 м/с, при грозах – до 25 м/с и более

24 июня 2024, 22:20, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1089395

В ближайшее время с сохранением ночью 25-го июня в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с, при грозах – до 25 м/с и более. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Жителей региона призвали пережидать сильный ветер в капитальном строении. При грозе автомобилистам следует припарковаться: ливни резко ухудшают видимость на дороге и сцепление с полотном. Кроме того, вспышки молний могут ослепить водителя.

Отметим, что после бури в Алтайский край вернется аномальная жара. По данным регионального ЦГМС, с 25-го по 27-е число включительно столбики термометров покажут от +30 до +36°С.