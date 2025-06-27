Жара взяла передышку. Синоптик рассказала, когда термометры на Алтае снова покажут +30°C

Ближайшие пять дней в регионе периодически будут идти дожди различной интенсивности

27 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Лето на берегу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Южный циклон принесет в Алтайский край неустойчивую погоду. По прогнозам синоптиков, в период с 28 июня до 3 июля в регионе периодически будут идти кратковременные дожди, которые локально будут сопровождаться грозами и выпадением града. При этом будет довольно прохладно.

"Ночью столбики термометров покажут от +10 до +16 градусов. Днем в субботу воздух не прогреется выше +21...+26°C, в воскресенье будет чуть теплее: +24...+29°C. А в понедельник температура снова понизится на пару градусов. Такой характер погоды и температурный режим сохранится у нас также 1 и 2 июля", — рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Осадки прекратятся в Алтайском крае 3 июля и вернется летняя жара. В четверг и пятницу днем воздух прогреется до +27...+32 градусов, сообщила собеседница информационного агентства.