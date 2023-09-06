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Сильный губернатор. Булаев призвал жителей Алтайского края поддержать его на выборах

Через несколько дней региону предстоит определить, кто будет новым губернатором

06 сентября 2023, 10:05, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сергей Булаев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Совсем скоро – 8, 9 и 10 сентября – в Алтайском крае будут проходить очередные выборы губернатора. На этот пост претендуют четыре кандидата. Среди них – депутат регионального парламента, глава реготделения ЛДПР Сергей Булаев. Он призывает население края поддержать его и обязуется выполнить предложения из своей предвыборной программы, а также многочисленные наказы жителей, которые он получил.

"У меня есть программа, которая точно поможет улучшить качество жизни в Алтайском крае, вывести наш регион из разряда аутсайдеров. Это не выдуманная программа, она правильно посчитана и оцифрована. Это те вещи, которые при их реализации реально помогут краю. Со дня вступления в должность губернатора моей главной партией станет Партия жителей Алтайского края", – говорит Булаев.

Сергей Булаев родился, вырос и живет в Алтайском крае. И он уверен, что у региона есть перспективы развития и в экономическом, и в социальном плане. Например, для поддержки аграрного и другого бизнеса он предлагает ввести индивидуальный железнодорожный тариф для продукции, произведенной в регионе.

Также Булаев считает крайне необходимым повысить заработную плату врачей, учителей и всех остальных бюджетников. За ними заработные платы будет повышать и бизнес. Еще одно ключевое предложение его программы – укрупнить села и направить средства на строительство школ и поддержку больниц. 

Изготовитель: общество с ограниченной ответственностью "Траст-2" (ООО "Траст-2"), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1,  ИНН 2225222905. Заказчик: кандидат на должность губернатора Алтайского края Булаев Сергей Сергеевич. Тираж 1 экз. Дата изготовления 04.09.2023. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Алтайского края Булаева Сергея Сергеевича.

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