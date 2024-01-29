СК начал проверку из-за человека, сгоревшего в трансформаторной будке в Барнауле
Следователи выясняют обстоятельства случившегося
29 января 2024, 17:03, ИА Амител
В Барнауле человек сгорел заживо внутри трансформаторной подстанции / Фото: "Инцидент Барнаул"
Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели мужчины, который заживо сгорел в трансформаторной будке в Барнауле.
По предварительным данным, смерть мужчины не имеет криминального характера, рассказали в Следкоме региона "Инциденту Барнаул".
Когда произошел трагический случай и при каких обстоятельствах мужчина залез в будку, пока неясно. Следователи это выясняют.
Подписчики сообщества ранее предположили, что погибший мог залезть погреться.
17:44:50 29-01-2024
Будка закрытая должна быть..
19:52:40 29-01-2024
Вот и садите ответственного за эту будку . Что разбираться то ?
19:53:58 29-01-2024
Маленький мальчик в будку зашел, Там трансформатор огромный нашел, Очень не долго мигал в доме свет, Будет собакам жаркое в обед.
21:42:36 29-01-2024
Кладмен - чудак