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СК начал проверку из-за человека, сгоревшего в трансформаторной будке в Барнауле

Следователи выясняют обстоятельства случившегося

29 января 2024, 17:03, ИА Амител

В Барнауле человек сгорел заживо внутри трансформаторной подстанции / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле человек сгорел заживо внутри трансформаторной подстанции / Фото: "Инцидент Барнаул"

Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели мужчины, который заживо сгорел в трансформаторной будке в Барнауле.

По предварительным данным, смерть мужчины не имеет криминального характера, рассказали в Следкоме региона "Инциденту Барнаул".

Когда произошел трагический случай и при каких обстоятельствах мужчина залез в будку, пока неясно. Следователи это выясняют.

Подписчики сообщества ранее предположили, что погибший мог залезть погреться.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Грыша

17:44:50 29-01-2024

Будка закрытая должна быть..

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Гость

19:52:40 29-01-2024

Вот и садите ответственного за эту будку . Что разбираться то ?

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серый

19:53:58 29-01-2024

Маленький мальчик в будку зашел, Там трансформатор огромный нашел, Очень не долго мигал в доме свет, Будет собакам жаркое в обед.

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Гость

21:42:36 29-01-2024

Кладмен - чудак

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