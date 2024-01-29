СК начал проверку из-за человека, сгоревшего в трансформаторной будке в Барнауле

Следователи выясняют обстоятельства случившегося

29 января 2024, 17:03, ИА Амител

В Барнауле человек сгорел заживо внутри трансформаторной подстанции / Фото: "Инцидент Барнаул"

Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели мужчины, который заживо сгорел в трансформаторной будке в Барнауле.

По предварительным данным, смерть мужчины не имеет криминального характера, рассказали в Следкоме региона "Инциденту Барнаул".

Когда произошел трагический случай и при каких обстоятельствах мужчина залез в будку, пока неясно. Следователи это выясняют.

Подписчики сообщества ранее предположили, что погибший мог залезть погреться.