Семь возгораний произошло в жилом секторе

04 августа 2024, 11:50, ИА Амител

Строящийся дом загорелся в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

18 пожаров ликвидировали в Алтайском крае за минувшие сутки, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Отмечается, что семь возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле ликвидирован один пожар.

Напомним, что 2 августа в Алтайском крае потушили 13 возгораний, из которых три – в жилом секторе. Незадолго до этого спасатели предупредили, что в крае до 5 августа сохраняется высокая пожароопасность. До этой же даты ожидается и жара выше 30 градусов.