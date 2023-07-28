Сильный пожар в частном доме произошел в Барнауле
Здание может быть полностью объято огнем
28 июля 2023, 21:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Сильный пожар произошел в частном доме на улице 4-й Западной в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, что утром в Барнауле произошел серьезный пожар в гаражах с машинами на проспекте Энергетиков. В тушении задействовали 25 человек, шесть автоцистерн, автолестница и коленчатый подъемник.
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