Сильный пожар в частном доме произошел в Барнауле

Здание может быть полностью объято огнем

28 июля 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Сильный пожар произошел в частном доме на улице 4-й Западной в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что утром в Барнауле произошел серьезный пожар в гаражах с машинами на проспекте Энергетиков. В тушении задействовали 25 человек, шесть автоцистерн, автолестница и коленчатый подъемник.