Сильный пожар возле элеватора произошел в Горняке

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров

09 июня 2023, 10:44, ИА Амител

Кадр из видео

Сильный пожар произошел в ночь с 8 на 9 июня в Горняке. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Когда пожарные прибыли на место, неподалеку от элеватора горела сухая трава. Сильный ветер помогал огню распространяться.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Для тушения использовали пожарный гидрант, который находился в 300 метрах.

Сельскохозяйственные объекты не пострадали. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.