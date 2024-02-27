Силовики накрыли "банду коммунальщиков", разводивших россиян на дорогой ремонт
Ущерб от их действий оценивается в 1,5 млн рублей
27 февраля 2024, 22:25, ИА Амител
Шесть человек задержали по подозрению в мошенничестве, связанном с оказанием коммунальных и ремонтных услуг. Как сообщает rostovgazeta.ru, "банду коммунальщиков" выявили в Ростовской области.
Подозреваемые звонили местным жителям, представлялись сотрудниками коммунальных служб и предупреждали о необходимости срочно проверить электрооборудование и стеклопакеты. Попадая в дом, они делали вид, что нашли неисправности и уговаривали людей подписывать фиктивный договор на оказание услуг по завышенным ценам. После "коммунальщики" или ничего не делали, или же меняли исправное оборудование.
В офисах мошенников обнаружили средства связи, печати и другие различные улики. Ущерб от их действий оценивается в 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
08:09:56 28-02-2024
Ха, да этих клоунов хитрых полное авито в любом городе. Дивизию за день можно собрать.
10:37:12 28-02-2024
Банда коммунальщиков...Слова-то какие...
11:02:43 28-02-2024
Я уж обрадовался, думал ДЕЗ-2 накрыли... но нет, руки коротки.
11:32:54 28-02-2024
меняли исправное оборудование ---- поэтому бабушкам и нельзя открывать дверь, а бабушки любят пускать в дом, им скучно. Потом плачут, развели