НОВОСТИПроисшествия

Силовики накрыли "банду коммунальщиков", разводивших россиян на дорогой ремонт

Ущерб от их действий оценивается в 1,5 млн рублей

27 февраля 2024, 22:25, ИА Амител

Наручники на руках / Фото: unsplash.com
Наручники на руках / Фото: unsplash.com

Шесть человек задержали по подозрению в мошенничестве, связанном с оказанием коммунальных и ремонтных услуг. Как сообщает rostovgazeta.ru, "банду коммунальщиков" выявили в Ростовской области.

Подозреваемые звонили местным жителям, представлялись сотрудниками коммунальных служб и предупреждали о необходимости срочно проверить электрооборудование и стеклопакеты. Попадая в дом, они делали вид, что нашли неисправности и уговаривали людей подписывать фиктивный договор на оказание услуг по завышенным ценам. После "коммунальщики" или ничего не делали, или же меняли исправное оборудование. 

В офисах мошенников обнаружили средства связи, печати и другие различные улики. Ущерб от их действий оценивается в 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

08:09:56 28-02-2024

Ха, да этих клоунов хитрых полное авито в любом городе. Дивизию за день можно собрать.

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Гость

10:37:12 28-02-2024

Банда коммунальщиков...Слова-то какие...

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Гость

11:02:43 28-02-2024

Я уж обрадовался, думал ДЕЗ-2 накрыли... но нет, руки коротки.

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Гость

11:32:54 28-02-2024

меняли исправное оборудование ---- поэтому бабушкам и нельзя открывать дверь, а бабушки любят пускать в дом, им скучно. Потом плачут, развели

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