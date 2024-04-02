Силовики не нашли признаков экстремизма в смерти Сталина

Алтайский депутат, который запросил проверку, остался недоволен ее результатами

02 апреля 2024, 11:20, ИА Амител

Памятник Сталину / Фото: unsplash.com

В МВД ответили на запрос алтайского коммуниста Сергея Малинковича, ранее потребовавшего отыскать "западный след" в смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее лидер "Коммунистов России" совместно с членами партии написал заявление в ФСБ и Генпрокуратуру РФ. По его мнению, Сталина могли отравить. Малинкович попросил силовиков проверить его подозрения и выяснить, могли ли быть причастны к смерти Сталина иностранные спецслужбы.

В итоге работу провел Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве. Ведомство проинформировало коммуниста, что по результатам проведенной проверки нарушений ФЗ № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено.

Малинковича ответ не удовлетворил. Он заявил, что сейчас у полиции есть более важные задачи, но в будущем он снова может вернуться к рассмотрению этого вопроса.