Силовики не нашли признаков экстремизма в смерти Сталина
Алтайский депутат, который запросил проверку, остался недоволен ее результатами
02 апреля 2024, 11:20, ИА Амител
В МВД ответили на запрос алтайского коммуниста Сергея Малинковича, ранее потребовавшего отыскать "западный след" в смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее лидер "Коммунистов России" совместно с членами партии написал заявление в ФСБ и Генпрокуратуру РФ. По его мнению, Сталина могли отравить. Малинкович попросил силовиков проверить его подозрения и выяснить, могли ли быть причастны к смерти Сталина иностранные спецслужбы.
В итоге работу провел Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве. Ведомство проинформировало коммуниста, что по результатам проведенной проверки нарушений ФЗ № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено.
Малинковича ответ не удовлетворил. Он заявил, что сейчас у полиции есть более важные задачи, но в будущем он снова может вернуться к рассмотрению этого вопроса.
12:09:38 02-04-2024
Да комунякам лишь бы пукнуть да какойто шухер навести. Как партия так и устремления, вижу лишь в дестабилизации. Как вообще они еще существуют. Бред же